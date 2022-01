Calciomercato Juventus, cambio di rotta per Vlahovic | Agente in città

Nell’ultima settimana di mercato si potrebbe accendere la corsa a Vlahovic, cambio di rotta e agente in arrivo: la Juventus ci crede

Il big match di San Siro ha messo in evidenza ancora una volta i limiti della rosa bianconera: a Massimiliano Allegri manca un giocatore in grado di garantire un corposo numero di reti.

Il gioco e le indicazioni del tecnico livornese contro il Milan, ovviamente, hanno influito in maniera pesante sull’andamento del match: essere un attaccante nella compagine bianconera non è un lavoro semplice. Eppure Allegri ha indicato proprio nel centravanti la priorità massima sul mercato e tutte le strade portano a Dusan Vlahovic. Il classe 2000 della Fiorentina è il preferito della dirigenza, che ha individuato in lui il giocatore in grado di cambiare le sorti del club nei prossimi anni: per anticipare la concorrenza, la Juventus potrebbe tentare l’acquisto già nel mercato di gennaio. La Viola starebbe cambiando strategia sull’attaccante serbo e Cherubini attende.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a gennaio per Allegri | Subito 70 milioni

La Juventus pensa in grande per l’attacco e potrebbe cambiare totalmente le proprie strategie di mercato, anticipando a gennaio l’operazione più importante della prossima estate: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le dichiarazioni di Joe Barone significherebbero un’apertura della Fiorentina nei confronti del club bianconero. Il club toscano sarebbe disposto a cedere Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio, ma serve un’offerta da 70 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica.

Sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato come l’attaccante serbo sia la priorità della Juventus e quali siano le strategie dei bianconeri per arrivare al bomber classe 2000. Nei prossimi giorni è atteso in Italia l’agente di Vlahovic, che starebbe rifiutando ogni offerta dell’Arsenal, e sempre secondo la rosea avrebbe un accordo da 7 milioni a stagione con la ‘Vecchia Signora’. Insomma, per questa settimana potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante più ambito della Serie A.