ESCLUSIVO | Vlahovic-Juve, incontro tra stasera e domani. Due punti da definire

L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, arriva a Torino tra stasera e domani: almeno due punti da definire con la Juventus

L’affare Vlahovic-Juventus sta continuando il suo percorso. Tra stop sanitari, rinvii logicisti e gli inevitabili dettagli da definire. Come abbiamo già aggiornato nella giornata di ieri, Darko Ristic, agente del serbo, è atteso a Torino.

Il suo arrivo, però, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, l’arrivo di Ristic a Torino è previsto tra stasera e domani mattina. Un piccolo spostamento imposto da diverse contingenze. La dirigenza bianconera è pronta ad attendere l’arrivo del manager: sarà un incontro che vivrà da presupposti solidi. Non si arriva a questo punto senza una base strutturata: 7 milioni è lo stipendio annuo che Dusan Vlahovic percepirà con la maglia della Vecchia Signora. Per la Juventus, inoltre, tra quanto anticipato rispetto al budget estivo e quanto ottenuto dalla ricapitalizzazione, si tratta di uno sforzo davvero importante dal punto di vista finanziario. Un all’-in sull’ingresso in Champions nella prossima stagione che l’apporto di Vlahovic, si augurano alla Continassa, possa realizzare.

Dettagli da definire nell’incontro Ristic-Juventus

Sono due i punti che, essenzialmente, saranno trattati nell’incontro che avverrà tra Darko Ristic, Federico Cherubini ed i vertici bianconeri. Il primo è legato all’unico aspetto ancora aperto del contratto di Vlahovic: bisogna dettagliare ancora i bonus che saranno percepiti dal serbo. Gol, presenze, trofei e tutto quello che può riguardare il campo e l’extra-campo. Niente di insormontabile, nulla che una sana chiacchierata non possa chiarire in breve tempo.

C’è da far fronte anche al capitolo legato alle commissioni. Anche in questo caso, c’è una base (piuttosto ricca per chi la riceve) sulla quale fare riferimento. Aspetti che vanno completati il prima possibile, anche per poter completare la trattativa, sempre che non ci siano aspetti esterni che complichino ulteriormente viaggi e spostamenti. Sono ore frenetiche, nell’incontro che avverrà tra stasera e domani tra Ristic e la Juventus si arriverà a trovare una quadra che dovrebbe quella definitiva.