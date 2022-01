CMIT TV | Inter, l’annuncio di Bergomi: “Scamacca opzionato per giugno”

Alla CMIT TV, interviene l’esperto di mercato Fabio Bergomi che annuncia la mossa dell’Inter su Gianluca Scamacca

Ore caldissime di calciomercato, con le big di Serie A che hanno sfoderato l’artiglieria pesante e preparano gli ultimi grandi colpi. Molto attive soprattutto la Juventus e l’Inter, che intendono chiudere la sessione con acquisti importanti e preparano già il futuro.

Tra stasera e domani, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus sosterrà l’incontro chiave per l’affare Vlahovic. L’approdo del serbo è sempre più vicino, da definire gli ultimi dettagli per il colpaccio dalla Fiorentina. Un affare che può scatenare un vero e proprio effetto domino, in ballo anche il futuro di Alvaro Morata e Ousmane Dembele. L’Inter però non è ferma, anzi. Nerazzurri in chiusura per Gosens, operazione di cui vi abbiamo anticipato i dettagli. E Simone Inzaghi sarà accontentato anche per quanto riguarda il colpo in attacco. L’Inter è vicinissima a chiudere anche per Caicedo. Non è finita qui, perché Marotta è già molto attivo anche per il futuro e per quanto accadrà al termine della stagione.

Calciomercato Inter, Scamacca opzionato per giugno: le conferme di Bergomi

Alla CMIT TV, nella puntata di questa sera, è intervenuto l’esperto di mercato nerazzurro Fabio Bergomi che ha rilasciato ai nostri microfoni una interessante anticipazione. “Posso dire in maniera tranquilla e serena che Scamacca è stato opzionato dall’Inter e diventerà un giocatore nerazzurro a giugno”. Una mossa d’anticipo di grande spessore da parte della dirigenza interista, che inizia già a costruire il futuro. Con la Juventus a muoversi con decisione per il colpo Vlahovic, del resto, il vantaggio dei nerazzurri per l’affare Scamacca era già diventato palese. Calciomercato.it alcune settimane fa vi aveva inoltre raccontato del possibile asse con il Sassuolo per Frattesi oltre che per Scamacca. E’ possibile dunque che il dialogo con il club neroverde continui nelle prossime settimane, per predisporre altre operazioni.