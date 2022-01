E’ tutto fatto per l’arrivo di Gosens all’Inter. Oggi l’intermediario della trattativa e l’agente-consulente del terzino dell’Atalanta hanno fatto tappa nella sede nerazzurra

“Non è ancora chiusa, mancano ancora dei dettagli. Non lo so se chiudiamo in serata. Perché ha scelto l’Inter? Perché è l’Inter…”. Queste le parole dell’abbottonato agente-consulente di Gosens, Gianluca Mancini, intercettate dall’inviato di Calciomercato.it all’uscita della sede del club nerazzurro dove oggi lui e l’intermediario della trattativa hanno incontrato la dirigenza interista per definire i dettagli del contratto del terzino tedesco.

Mancini ha detto che l’affare tra Inter e Atalanta non è ancora chiuso, in realtà stando a quanto appurato dalla nostra redazione tutto è stato definito.

L’accordo tra Inter e Atalanta è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi, come scritto stamane da Calciomercato.it, più obbligo di riscatto. Un obbligo non condizionato, come da intese iniziali. Lo sarebbe stato in caso di prestito fino a giugno prossimo.

L’operazione è di complessivi da 25 milioni di euro più bonus, fino a un totale di circa 28 milioni. Per Gosens contratto di quattro anni e mezzo da circa 3 milioni a stagione bonus inclusi.