CM.IT | Rush finale per Gosens all’Inter: al lavoro per chiudere

Robin Gosens si avvicina a grandi falcate all’Inter di Simone Inzaghi: per il tedesco, ci sono ancora da limare i dettagli con l’Atalanta

In attesa della definizione della trattativa che porterà, a meno di clamorosi colpi di scena, Dusan Vlahovic alla Juventus, la risposta dell’Inter campione d’Italia in carica non si è fatta attendere.

L’amministratore delegato Beppe Marotta ha, infatti, imbastito nelle scorse ore una trattativa con l’Atalanta per Robin Gosens. L’esterno mancino tedesco, attualmente fermo ai box per infortunio, rappresenta il sostituto naturale di Ivan Perisic, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso con i nerazzurri. Come spiegato nella giornata di ieri, si sta ragionando sulla formula e sui costi di questa operazione, non ancora conclusa.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, siamo al rush finale della trattativa, con i club che devono definire ancora alcuni dettagli, di non secondaria importanza, per poterla definire chiusa. Si va verso la fumata bianca, comunque, per un cifra vicina ai 28 milioni di euro totali, tra prestito (18 mesi) e obbligo di riscatto. Successivamente, si andranno a discutere anche tutti i termini contrattuali con l’entourage del 27enne calciatore, sotto contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2024. Sono ore infuocate, frenetiche, per Robin Gosens all’Inter.