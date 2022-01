Trattattiva serrata tra Inter e Atalanta per il cartellino di Robin Gosens, primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la fascia sinistra

Come vi abbiamo raccontato stamattina, per Gosens la partita è aperta. L’Atalanta è disposta ad ascoltare offerte per il terzino, anche in prestito, inclusa dunque quella dell’Inter che ha individuato nel 27enne di Emmerich il profilo perfetto per rinforzare la corsia mancina.

Simone Inzaghi aveva chiesto un vice Perisic, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a regalargli addirittura l’eventuale erede.

Gosens ha un principio d’accordo col Newcastle, ma il fascino e il blasone dei nerazzurri ha già sparigliato le carte in tavola. L’accordo con l’ex Vitesse è già stato raggiunto sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da circa 3 milioni di euro a stagione (3mln a partire da luglio), ora la dirigenza è in trattativa serrata con il Ds orobico Sartori per trovare una quadra sulle cifre complessive dell’affare e le modalità di pagamento.

L’intesa può essere trovata intorno ai 30 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, ‘condizionato’ al raggiungimento di determinati obiettivi. Su tutti la qualificazione alla prossima Champions, traguardo che a meno di un suicidio la squadra di Inzaghi conquisterà facilmente.

Per la formula, stando a quanto raccolto da CM.IT, c’è già una intesa, facilitata dagli eccellenti rapporti tra le parti in casa. L’obbligo ‘condizionato’ necessario per l’Inter per non contabilizzare subito a bilancio l’operazione.