CM.IT | Inter, partita aperta per Gosens: l’Atalanta attende offerte

La partita per il futuro di Robin Gosens è ancora aperta, oltre al Newcastle c’è anche l’Inter: l’Atalanta attende offerte ufficiali

Ora è fermo ai box, ancora alle prese con l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, ma Robin Gosens resta uno degli esterni più importanti in Serie A: ore calde per il suo futuro.

Gian Piero Gasperini lo ha avuto poco a disposizione quest’anno e nonostante questo l’Atalanta è riuscita a mantenere un ritmo da Champions League. L’esterno tedesco è stato un fattore nelle scorse stagioni: per inciso, la passata stagione ha chiusa il campionato con 11 reti e 6 assist. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo, già nel mercato di gennaio: il giocatore ha già un accordo con il Newcastle da diverso tempo, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali all’Atalanta. La ‘Dea’ attende offerte e anche l’Inter è in gioco per Robin Gosens.

L’Inter ci prova subito per Gosens: l’Atalanta apre al prestito

Anche i nerazzurri avranno un ruolo importante per il futuro di Robin Gosens, ancora tutto da scrivere. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, per l’Atalanta la formula non è un problema per il suo addio: andrebbe bene una cessione a titolo definitivo, così come un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ecco perché l’Inter può tornare in gioco: senza dover necessariamente presentare un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo, il club meneghino può tentare l’assalto immediato all’esterno tedesco.

Anche le condizioni fisiche del giocatore non preoccupano i nerazzurri, che possono permettersi di aspettarlo quest’anno grazie ad un Perisic in grande spolvero. Gosens, poi, erediterebbe la fascia sinistra dal croato, in scadenza di contratto a giugno, nella prossima stagione. Insomma, un’operazione immediata con sguardo però rivolto al futuro e che consegnerebbe a Simone Inzaghi un giocatore di caratura internazionale anche per la corsia mancina. L’Inter ha mostrato il proprio interesse all’entourage del giocatore che, come detto, ha già un principio di accordo con il Newcastle. Il futuro di Robin Gosens è ancora tutto da scrivere ed i nerazzurri potrebbero rappresentare una soluzione allettante per l’esterno della ‘Mannschaft’.