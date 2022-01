CM.IT | Inter, operazione Caicedo in chiusura: le ultime su cifre e formula

L’Inter si muove anche per l’attaccante, dopo la trattativa caldissima per Robin Gosens. L’affare Felipe Caicedo ora è in chiusura

Ore caldissime per il futuro di Felipe Caicedo. L’attaccante del Genoa ed è a un passo dal trasferimento all’Inter fino al termine della stagione.

Il ‘Panterone’, richiesto a gran voce dal suo ex allenatore Simone Inzaghi, ha da tempo le valigie in mano e tra oggi e domani potrebbe già arrivare a Milano. Professionista esemplare dai gol pesanti, l’ecuadoriano è stato sempre apprezzato dall’allenatore per il suo temperamento durante l’esperienza in biancoceleste. Un calciatore su cui notoriamente il tecnico ha puntato molto e molto spesso nei minuti finali e, raramente, restando deluso. Ora all’Inter, non appena l’esigenza del campo è diventata impellente visto il ko di Joaquin Correa e con un vice-Dzeko da coprire, la dirigenza nerazzurra non ha avuto dubbi. E a condizioni vantaggiose.

Calciomercato Inter, Caicedo sempre più vicino: formula e cifre

L’Inter è sempre più scatenata in questa fase del calciomercato. I nerazzurri, come vi stiamo riportando su Calciomercato.it nelle ultime ore, sono ormai in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Gosens. Un colpo già di per sé a sorpresa e che migliora un ruolo dove i nerazzurri erano pronti a investire subito o dalla prossima estate. E, dunque, l’Inter non si ferma qui, regalando a Inzaghi anche un nuovo colpo per l’attacco.

Per Caicedo, come vi abbiamo riportato già questa mattina, la fumata bianca dovrebbe arrivare con un prestito fino a fine stagione e con un stipendio decurtato, da poco meno di un milione di euro. Insomma, ora si attendono solo i passaggi ufficiali: l’ex Lazio vola verso i nerazzurri e anche Gosens è sempre più vicino.