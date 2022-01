CM.IT | Calciomercato Juventus, da Dembele a Morata: gli ultimi scenari

Con l’imminente arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus, si è a lungo discusso del futuro di Alvaro Morata al Barcellona, le ultime

A cinque giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, le big di Serie A hanno deciso di ‘svegliarsi’ per piazzare veri e propri colpacci. La Juventus sta definendo gli ultimi dettagli per rendere ufficiale gli accordi già raggiunti per Vlahovic, mentre l’Inter ha risposto con il colpo Gosens.

Ma il mercato in entrata non è certamente l’unica preoccupazione dei club italiani. Per quanto riguarda la Juve, va seguita con particolare attenzione la situazione legata agli interessamenti di Arsenal e Aston Villa per Arhur e Bentancur, mentre in attacco c’è da monitorare la pista Morata-Barcellona. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come la trattativa sia legata a doppio filo al futuro di Dembele.

Nelle ultime ore stanno emergendo nuovi elementi che possono ostacolare i desideri di Xavi. Proprio nel momento in cui l’attaccante francese e il club catalano hanno riattivato i contatti per un eventuale rinnovo, l’ex Real Madrid potrebbe essere bloccato da altre motivazioni.

Calciomercato Juventus, dubbi su Morata al Barcellona

In casa Juve, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sono in corso riflessioni importanti sull’opportunità di lasciar andare l’attaccante spagnolo. Alla base, oltre ad una motivazione strettamente legata al mercato in uscita (Kaio Jorge è stato sondato in prestito dalla Salernitana), ci sono anche delle motivazioni tecnico-tattiche. Con l’approdo di Vlahovic a Torino, lo spagnolo potrebbe essere impiegato da Allegri nel ruolo a lui più congeniale, quello di seconda punta. Pista raffreddata dunque, almeno “per ora” come hanno specificato fonti vicine alla trattativa.

Stando a quanto sottolineato dal giornalista iberico Gerard Romero, lo stesso Morata e il suo rappresentante, Juanma Lopez, sono nella città di Madrid per negoziare il suo trasferimento eventuale in Catalogna. Al netto di ciò che potrebbe accadere in casa Juve, andrebbe comunque trovato un accordo con l’Atletico Madrid, senza dimenticare che il Barça per un eventuale ingresso del genere dovrebbe comunque anche chiudere alcune uscite in questo mercato invernale per fare spazio salariale. Gli step da superare sono quindi diversi, e Morata e l’agente provano a lavorarci da Madrid.