Vlahovic, svolta Juventus: c’è l’accordo | Tutte le cifre

La Juventus accelera per Dusan Vlahovic: c’è l’accordo con il calciatore, si tratta con la Fiorentina per il sì totale

Lo abbiamo raccontato: la Juventus sta provando a prendere Dusan Vlahovic subito. Un’accelerazione che i bianconeri stanno provando in questi ultimi giorni di mercato, consci delle difficoltà che presenta l’operazione.

Difficoltà legate all’aspetto economico dell’affare: la Fiorentina, anche con le recenti dichiarazioni di Pradè, ha fissato un prezzo alto per il 21enne bomber. Settanta milioni di euro, senza la possibilità di dilazionare il pagamento in molti anni. Questa la questione sulla quale lavora ora la dirigenza bianconera che deve trovare il cash per accontentare Commisso. Per questo si lavora alla cessione di Bentancur all’Aston Villa, anche se il centrocampista uruguaiano è disposto ad ascoltare soltanto un’offerta davvero importante per dire sì al trasferimento. Lavori in corso, quindi, con la Juventus che però può farsi forza con la volontà del calciatore: come raccontato in passato dalla nostra redazione, Vlahovic aspetta i bianconeri ed è per questo che non ha risposto alle proposte provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, accordo con Vlahovic: le cifre

Proprio con il calciatore, secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, sarebbe stato trovato già un accordo di massimo. Si parla di un quinquennale da sette milioni di euro netti a stagione per far vestire di bianconero il bomber serbo. Ora bisogna trattare con la Fiorentina che ha fissato le condizioni per la cessione di Vlahovic in questa finestra di mercato: 70 milioni cash, senza contropartite e senza dilazionamenti su più anni.

Queste le cifre dell’operazione che, se dovesse andare davvero in porto, diventerebbe il grande colpo del 2022: la Juventus ci sta provando, Vlahovic in bianconero (alle giuste cifre) è possibile.