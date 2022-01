Lo strapotere economico del Manchester City avrà la meglio sui club italiani per uno dei migliori talenti in circolazione

Brutte notizie per la Serie A che vede sfumare l’arrivo di uno dei migliori talenti prodotti dalla scuola argentina negli ultimi anni. Il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, sta per mettere a segno un colpo che per mesi è stato sognato anche da Inter, Juventus, Milan e Fiorentina.

Ancora una volta le italiane dovranno così arrendersi alla forza economica da parte di un club inglese, una distanza divenuta insostenibile e accentuata soprattutto dagli effetti devastanti causati del Covid sulla Serie A. Il talento in questione, del quale si parla ormai da mesi, è Julian Alvarez, attaccante classe 2000 di proprietà del River Plate. L’ultima stagione per lui è stata infatti quella della consacrazione, con 24 reti e 18 assist distribuiti su un totale di 46 presenze in tutte le competizioni.

Calciomercato, la doppia offerta del Manchester City per Julian Alvarez

Come era stato anticipato da Calciomercato.it, il suo agente – in Europa dal 2 gennaio per trattare con altri top club del calibro appunto del Manchester City – aveva fatto anche tappa in Italia per discutere il futuro del ragazzo con Inter, Juventus, Milan e Fiorentina. Va ricordato che i rossoneri, lo scorso novembre, avevano frenato un affare che dalle parti di Milanello vedevano di buon occhio.

Stando a quanto scritto in Argentina da ‘TycSports’, lo sbarco di Julian Alvarez a Manchester è ormai questione di tempo. I ‘Citizen’ hanno difatti formulato una doppia offerta indirizzata al River Plate, la prima per il trasferimento immediato e la seconda per averlo invece a giugno. Nessuna delle due arriverebbe alla clausola rescissoria da 20 milioni di euro stabilita dal contratto dell’argentino con i ‘Millonarios’, ma l’interesse di Pep Guardiola sarebbe talmente forte da poter favorire lo sblocco della trattativa e anticipare la grande concorrenza in Europa.

