CM.IT | Nandez, il Napoli e il Torino: due giorni di riflessione

Il centrocampista del Cagliari, Nandez, è al centro delle voci di mercato: il Torino è molto interessato, ma c’è anche il ritorno di fiamma del Napoli

Siamo ormai giunti al 19 gennaio, passata abbondantemente la metà del mese e della sessione del calciomercato di riparazione. Come prevedibile, i movimenti sono stati pochissimi, tutto sarà concentrato in questi ultimi dieci giorni.

Tra i calciatori più chiacchierati c’è, senza dubbio, Nahitan Nandez. Il 26enne centrocampista sembrava in procinto di lasciare il Cagliari già l’estate scorsa, con l’Inter che aveva praticamente chiuso l’operazione salvo poi virare su altri obiettivi e far decadere la trattativa. Adesso, però, l’addio ai rossoblu appare molto vicino e per l’uruguaiano ci sono essenzialmente due possibilità, una più concreta e l’altra da sviluppare nel corso delle prossime ore, giorni.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tra il Cagliari e il Torino la trattativa procede spedita ed è stata già raggiunta una prima base di accordo per il trasferimento di Nandez, con l’inserimento nell’affare di altri calciatori, Daniele Baselli in primis. Ieri, però, si è parlato di un ritorno di fiamma del Napoli, che ha già seguito l’ex Boca Juniors nella scorsa estate, quando però le condizioni economiche non erano favorevoli al buon esisto dell’operazione.

Calciomercato, Nandez chiede tempo al Torino: aspetta il Napoli

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fissato il prezzo del cartellino di Nandez a quota 20 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore, dal canto suo, apprezza la destinazione Torino, ma ha chiesto due giorni di tempo per valutare tutte le situazioni in ballo e attendere, eventualmente, una proposta dal Napoli di Luciano Spalletti. I partonepei, però, prima di poter intervenire in quella zona di campo, deve liberare un posto e l’indiziato numero uno per l’addio è Diego Demme. Dunque, si dovranno realizzare tutta una serie di incastri per poter vedere Nandez al Napoli. Nel frattempo, il Torino resta in attesa, non per molto, col Cagliari spettatore decisamente interessato.