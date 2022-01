Antonio Conte ha scelto di liberarsi del centrocampista che potrebbe lasciare il Tottenham nei prossimi giorni

Uscite rispettivamente vincitrici dall’ultimo turno di Serie A, per Napoli e Roma è tempo di pensare al mercato. Obiettivo comunque delle due società è la ricerca di un centrocampista, sebbene in casa giallorossa sia già arrivato Sergio Oliveira andato subito a segno al suo esordio all’Olimpico.

Club capitolino che sino a questo momento è stato senz’altro uno dei più attivi in Italia sia sul fronte delle entrate che delle uscite, stimolato con molta probabilità dalle criticità all’interno della rosa che José Mourinho negli ultimi mesi aveva fatto notare alla proprietà statunitense.

D’altra parte, sebbene il periodo nero sembra sia passato, anche il Napoli di Luciano Spalletti nelle ultime settimane ha dovuto far fronte ad un’emergenza spiccata del centrocampo, che dovrà fare a meno di un elemento prezioso come Zambo Aguissa ancora per un po’ a causa dell’impegno del camerunese in Coppa d’Africa.

Tottenham, Conte libera Ndombele: Napoli e Roma in pole

E’ Tanguy Ndombele, centrocampista francese più volte vicino all’approdo in Serie A, l’occasione che Roma e Napoli vorrebbero cogliere in queste ultime due settimane di mercato. A riportare la clamorosa indiscrezione di mercato è stato questa mattina ‘L’Equipe’, che ha definito i due club italiani come i più quotati per aggiudicarsi il cartellino dell’ex Lione.

Per Mourinho e Spalletti, però, potrebbe non essere poi così semplice, sebbene dalla Francia abbiano spiegato che la frattura tra Ndombele e il Tottenham sia nata proprio dallo scarso minutaggio concessogli da Antonio Conte. Sul calciatore c’è infatti a fari spenti anche il Paris Saint-Germain, club che si sarebbe già mosso con il solito Leonardo per bruciare all’improvviso la concorrenza.

Va ricordato, infine, che Ndombele era già stato allenato dallo stesso Mourinho ai tempi del Tottenham e che il rapporto tra i due non era stato proprio idilliaco. Pertanto, qualora la corsa dovesse essere solo tra Roma e Napoli, attenzione alla carta Luciano Spalletti il cui interesse nei confronti del francese era nato durante la sua ultima stagione trascorsa ad Appiano Gentile da allenatore dell’Inter.

Antonio Siragusano