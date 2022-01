Offerta dell’Arsenal, la posizione di Vlahovic e della Fiorentina

Ancora tutto da decidere il futuro di Dusan Vlahovic: le ultime sull’offerta dell’Arsenal e la posizione del calciatore e della Fiorentina

Può essere una settimana decisiva per il futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina è uno dei nomi più caldi del calciomercato, con la società viola pronto a cederlo e gli interessamenti che arrivano un po’ da tutta Europa.

Non è un segreto l’interesse della Juventus che, al momento, può far partire l’assalto soltanto la prossima estate. Lo vuole subito, invece, l’Arsenal di Arteta che cerca un numero 9 considerata anche la rottura con Aubameyang, alle prese ora anche con problemi fisici. Proprio i ‘Gunners’, come anticipato da Calciomercato.it, hanno bussato alla porta di Commisso con una proposta concreta. La società londinese ha presentato una offerta da settanta milioni di euro per il cartellino di Vahovic, cifra che può soddisfare la richiesta del club gigliato. Una proposta che mette Fiorentina e il calciatore su due fronti opposti.

La società toscana, infatti, vuole cederlo subito, ma si scontra con la volontà dell’attaccante serbo che punta ad una cessione a giugno o addirittura ad andare a via a zero tra un anno e mezzo.