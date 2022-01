Accordo per la firma, la Juventus piazza il colpo in attacco

Dalla Spagna sono certi: la Juventus potrebbe aver raggiunto un accordo con l’attaccante per la prossima estate. Il punto

La Juventus di Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi, soprattutto in attacco. A maggior ragione se Paulo Dybala, che non ha ancora preso una decisione, dovesse davvero dire addio ai bianconeri la prossima estate.

La partenza di Cristiano Ronaldo sta pesando parecchio e i numeri, soprattutto in Seri A. Con i due gol messi a segno ieri dall’argentino e da McKennie, sono 34 i gol fatti. L’Inter che ha due partite da giocare è ben lontano con i suoi 51 centri ma praticamente tutte le big e non solo stanno facendo meglio degli uomini di Allegri. Il Milan è a 46 centri ma anche il Verona sta facendo meglio, con ben 41 reti.

In casa Juventus, il problema del gol è noto e in estate si correrà ai ripari. Il sogno, non solo dei bianconeri, porta il nome di Dusan Vlahovic. Servono però davvero tanti soldi e la concorrenza della Premier League è forte. Anche per questo si guardano ad altri profili. Non è un segreto che tra i preferiti c’è sicuramente Scamacca. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e il calciatore potrebbe essere bloccato già adesso, così da battere la concorrenza dell’Inter.

Calciomercato Juventus, non solo la punta centrale: il punto su Dembele

Ma è evidente che i rinforzi in avanti potrebbero essere più di uno. Si guarda anche all’acquisto di un calciatore offensivo esterno. Il nome caldo è quello di Dembele. Un’occasione di mercato importante visto il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Dalla Spagna sono certi che la Juventus, insieme al Manchester United, avrebbe avuto diversi contatti con l’entourage dell’attaccante. Secondo Sport.es, il giocatore potrebbe avere già firmato una sorta di pre-accordo con una di queste due squadre. I due club sono dunque nettamente i favoriti nella corsa a Dembele. Anche il Chelsea avrebbe chiesto informazione. Si sarebbero defilate, invece, Bayern Monaco e Psg.