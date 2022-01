Calciomercato Juve, titoli di coda | Contatti ben avviati per l’addio

Calciomercato Juve: dirigenza al lavoro anche sul fronte uscite. Contatti avviati da giorni per l’addio ai bianconeri. Tutti i dettagli

La Juventus si mette alle spalle la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e riprende la rincorsa verso la zona Champions League. All’Allianz Stadium, nell’anticipo serale di Serie A, i bianconeri hanno superato l’Udinese nel segno di Paulo Dybala.

Gol e esultanza ‘polemica’ verso la dirigenza, con il numero 10 bianconero che ha parlato così del suo rinnovo al termine del match: “Non ho niente da dimostrare a nessuno. Se mi aspetto novità? La società ha deciso che si parlerà a febbraio, marzo, non lo so: devo aspettare, sono a disposizione del mister e faccio quello che mi chiede lui”. La reazione dell’argentino è stata piuttosto emblematica e conferma il nervosismo su un prolungamento che continua a non arrivare. Ma quella di ieri è stata anche la serata di Weston McKennie. L’americano ha trovato il secondo gol consecutivo ed ha ormai ribaltato le gerarchie, da partente sul mercato ad imprescindibile per Allegri per le sue doti di inserimento nell’area di rigore avversaria. Qualità in zona gol che la Juventus si aspettava anche da Aaron Ramsey al momento della sua firma, onerosissima, a parametro zero. Il gallese, invece, è ora il primo in uscita in casa bianconera. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Miccichè: “Vi spiego perché Marotta può portare Dybala all’Inter”

Calciomercato Juve, Ramsey tratta col Crystal Palace | Le ultime

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club ad oggi in pole per Ramsey è il Crystal Palace: l’ex Arsenal sta trattando da giorni con la società inglese e i contatti sono continui. La sua volontà è quella di tornare subito in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Agente Rugani: “Sarri? Segnale chiaro dalla Juventus. Vlahovic perfetto con Dybala”

Sono dunque giorni decisivi per l’uscita di Ramsey e del suo pesantissima ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti l’anno. La partenza del gallese potrebbe anche sbloccare un colpo a centrocampo per la Juventus già nella sessione invernale di calciomercato. Staremo a vedere.