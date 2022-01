Icardi alla Juventus, il Psg rompe il silenzio: messaggio chiaro

Il futuro di Mauro Icardi è ancora in bilico: arriva il messaggio del Paris Saint-Germain che dà un indizio preciso, Juventus avvisata

Un video che sembra quasi un voler mettere in chiaro le cose. Il Paris Saint-Germain parla tramite social e lo fa con un messaggio chiaro che può avere la Juventus come destinataria.

Protagonista è Mauro Icardi, individuato da Allegri come il bomber giusto per i bianconeri, ora che Morata è destinato ad andare via, destinazione Barcellona. L’argentino però è il protagonista del video pubblicato dal Psg su Instagram: il filmato mostra le immagini della vittoria dello scorso anno del club parigino in coppa di Lega contro il Saint-Etienne. Un netto 6-1 che vede tra i protagonisti anche l’ex attaccante dell’Inter. In particolare il video racconta di un gol di Mbappe con Icardi in versione suggeritore. Stop volante e passaggio preciso per il compagno che non deve far altro che spingere la palla in rete. Un post che può essere visto come un messaggio di mercato, considerate le tante voci sul futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, le difficoltà per Icardi

Come raccontato da Calciomercato.it, per la Juventus arrivare ad Icardi non è semplice con il Psg che non vuole sentir parlare di cessione se non a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Dal canto suo, anche l’attaccante non ha espresso in un recente incontro con la società la voglia di cambiare squadra a tutti i costi.

Una situazione ovviamente da monitorare da qui a fine gennaio, con la Juventus che sonda anche altre piste come quella che porta a Scamacca, per il quale c’è anche il forte interessamento dell’Inter.