Calciomercato, scambio con Kean: affare impossibile per la Juventus

La Juventus si ritrova a gennaio a fronteggiare la situazione legata all’attacco. Il ritorno in Italia di Icardi non è semplice ma dalla Francia spunta un retroscena

Negli ultimi giorni ha preso corpo l’ipotesi di inserire nell’attacco della Juventus un nuovo elemento già a gennaio, col tutto però inevitabilmente legato ad un addio anticipato da parte di Alvaro Morata. Lo spagnolo era in ottica Barcellona, ma al netto di un’intesa con i blaugrana non mancano alcuni ostacoli di natura economica, legati soprattutto alla necessità dei catalani di liberare risorse.

Nel caso inoltre, reperire un sostituto all’altezza è impresa ardua nonostante i tanti nomi accostati al club di Agnelli, tra cui spicca il solito Mauro Icardi per il quale come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it al momento c’è distanza con i francesi sulla formula. Proprio dalla Francia però spunta un retroscena su una clamorosa ipotesi di mercato sull’asse Juventus-Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, Kean per avere Icardi: ipotesi tramontata sul nascere

Da settimane si parla di un eventuale rientro in Italia di Mauro Icardi, che non ha vissuto anni brillantissimi a Parigi e che soprattutto con il trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappe ha iniziato a trovare anche meno spazio.

Secondo quanto sottolineato da ‘Le Parisien’, la situazione per l’argentino alla Juve sembra quindi bloccata se si considera che le finanze della società bianconera non le consentono allo stato attuale di prendere in considerazione un’operazione che vada al di là di un prestito senza obbligo. Secondo il quotidiano francese, i parigini non hanno chiuso definitivamente la porta ai bianconeri ed anzi Leonardo, il direttore sportivo del PSG aveva studiato la fattibilità di uno scambio tra Moise Kean e lo stesso Mauro Icardi. Al netto delle difficoltà relative allo status di prestito dell’italiano, tale operazione non è comunque praticabile perché il giocatore della Juventus ha giocato anche con la maglia dell’Everton in questa stagione prima di approdare a Torino e per regolamento FIFA non potrebbe giocare con una terza squadra.