CM.IT TV | Rinnovo Dybala-Juventus, Balzarini: “Può saltare solo così”

Gianni Balzarini, noto giornalista, è intervenuto in diretta a CMIT TV per parlare del calciomercato della Juventus e in particolare del rinnovo di Dybala

Gianni Balzarini ha fatto il punto sul mercato della Juventus. Intervenendo in diretta a CMITV TV, il noto giornalista vicino alle vicende bianconere si è espresso in maniera chiara sulle disparate tematiche relative ai torinesi.

Balzarini ha spiegato l’imprevedibilità della sessione appena iniziata: “Il mercato è molto vario e può riservare sempre molte sorprese. Fino a una settimana fa chi poteva immaginare l’addio di Morata? Il mercato, se Morata resta, potrebbe considerarsi chiuso senza nemmeno aprirsi”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tegola Allegri: un big salta Napoli e Roma, obiettivo Supercoppa

Calciomercato Juventus, Balzarini sul rinnovo di Dybala: “Salta tutto in un solo caso”

Il giornalista ha parlato altresì della questione rinnovo per Paulo Dybala: “C’è in ballo unicamente una questione di carattere tecnico. Non mi risultano ripensamenti, ma è chiaro che se la Juve volesse firmare fino a un anno prima del 2026 per mancanza di garanzie sulla stabilità fisica del giocatore, potrebbe saltare tutto. Ma questa è solo una ipotesi. Per la Juve è troppo importante arrivare tra le prime quattro”.

LEGGI ANCHE >>> Blitz per Vlahovic: scambio più 55 milioni | Che colpo per la Juve

Balzarini ha concluso: “Io credo che Ramsey andrà via, non ha più alcun titolo per rimanere. Se un procuratore ha una clausola che prevede un bonus nel suo contratto se il giocatore dovesse rimanere è ovvio che farà di tutto affinché non si muova”.