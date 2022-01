Juventus, tegola Allegri: un big salta Napoli e Roma, obiettivo Supercoppa

In casa Juventus problemi di formazione per Allegri, che con Napoli e Roma dovrà rinunciare a uno dei suoi big

Il 2022 della Juventus parte subito ad alta tensione, con le sfide contro Napoli e Roma fondamentali per la classifica dei bianconeri. Scontri diretti da non fallire per alimentare la rincorsa Champions che ha ripreso vigore nelle ultime settimane, dopo un pessimo avvio.

All’orizzonte, per Allegri e i suoi, anche la sfida in Supercoppa italiana contro l’Inter di mercoledì prossimo. Posta in palio da subito altissima, per mettere alla prova le ambizioni di rinascita dei piemontesi. Ma l’allenatore livornese, che attende buone notizie dal mercato, sarà alle prese, ancora una volta, con qualche problema di formazione non da poco.

Juventus, Bonucci out per i big match di questa settimana: le condizioni del difensore

Gli esami di ieri hanno escluso lesioni muscolari per Leonardo Bonucci, ma le condizioni del difensore, nell’immediato, non sono incoraggianti. E’ da escludere un suo impiego contro il Napoli, dove, vista anche l’assenza di Chiellini per Covid, la coppia centrale davanti a Szczesny sarà formata da Rugani e de Ligt.

In vista del match contro la Roma di domenica, le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, ma è probabile che si scelga di non rischiarlo. Difficile vederlo in campo anche contro i giallorossi, l’obiettivo dello staff è averlo nelle migliori condizioni a San Siro contro l’Inter il 12 gennaio, in un match che assegnerà il primo trofeo stagionale.