Calciomercato Juventus, clamoroso ‘No’ ad Allegri: Morata bloccato

Il caso Morata tiene ancora banco alla Juventus. Allegri lo lascerebbe andare via solo a patto che arrivi il giusto erede. Retroscena su un attaccante

Alvaro Morata sta letteralmente rubando la scena negli ultimi giorni con l’eventuale trasferimento al Barcellona a tenere banco. L’identikit tracciato da Xavi porta infatti dritti dritti al numero 9 della Juventus, con un’intesa sempre più vicina, ma senza dimenticare gli ostacoli che si presentano. Come anticipato nei giorni scorsi quello più grande è rappresentato dal reperire il sostituto adatto per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Il più grande intoppo finanziario resta inoltre la necessità di ridurre il monte ingaggi da parte del Barcellona, che da tempo prova a piazzare ‘esuberi’. Prima di tutto però sarà la stessa Juventus a doversi tutelare con un erede all’altezza dello spagnolo, e che anzi per Allegri rappresenti anche un upgrade.

Calciomercato Juventus, Morata bloccato: c’è il ‘no’ di Suarez

Morata al momento potrebbe anche già pensare da calciatore del Barcellona, ma si deve scontrare con la realtà attuale che lo vede legato alla Juventus, perchè un sostituto non è semplice da reperire, e la gestione Arrivabene non prevede sorprese. L’uomo giusto in attacco dovrà infatti arrivare in prestito fino al termine della stagione senza alcun obbligo di riscatto. Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il profilo adatto per Allegri sarebbe Luis Suarez, esperto e pronto nell’immediato.

L’attaccante uruguaiano però questa volta avrebbe detto di ‘no’ a distanza di più di un anno dall’esame di Perugia. Suarez sarebbe stato l’uomo adatto ad Allegri sotto ogni punto di vista con la sua storia all’Atletico sempre più vicina al capolinea. Un accordo semestrale si sarebbe anche potuto trovare, ma il treno bianconero è passato e ora pensa più che altro ad un eventuale futuro in MLS con l’Inter Miami pronta.

Detto del ‘no’ dell’ex Barça, il quotidiano evidenzia come quindi Morata non può essere liberato mentre la pressione dei catalani continua: riuscita sul calciatore, mentre c’è l’ostacolo Juve che ha peraltro bocciato Depay. Servirà quindi un sostituto per sbloccare lo spagnolo.