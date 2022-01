Juventus, ecco l’attaccante: Allegri ha fatto la sua scelta

Svolta in arrivo in attacco in casa Juventus: dopo il confronto arriva la decisione di Massimiliano Allegri

Tiene banco in queste ore il futuro di Alvaro Morata. In Spagna, come raccontato, sono certi che l’attaccante ben presto sarà un nuovo giocatore del Barcellona.

Dopo l’acquisto di Ferran Torres, il club blaugrana non vuole fermarsi: il centravanti della Juventus è stato così messo in cima alla lista dei desideri, per rafforzare ancor di più l’attacco, da parte del tecnico Xavi. Come abbiamo sempre detto, però, prima di un addio di Alvaro Morata, servirebbe l’acquisto di un sostituto all’altezza.

Mauro Icardi appare essere il preferito ma allo stesso tempo sono tante le difficoltà per portarlo a Torino. Difficilmente, infatti, il Psg deciderà di concedere il prestito per l’argentino. Acquistare oggi il sostituto di Alvaro Morata senza spendere tanti soldi è davvero molto difficile.

Da Sky Sport arrivano novità in merito al futuro legato allo spagnolo: ci sarebbe, infatti, stato un faccia a faccia tra l’attaccante spagnolo e Massimiliano Allegri. Il tecnico avrebbe confermato al centravanti la volontà di puntare su di lui anche per la seconda parte della stagione. Riuscire a trovare di meglio, durante il calciomercato di gennaio, d’altronde appare complicato.

Calciomercato Juventus, nuovo nove in estate

Il sogno della Juventus porta il nome di Dusan Vlahovic. Obiettivo difficile in estate, per gli alti costi, e praticamente impossibile a gennaio. Rocco Commisso non appare intenzionato a lasciare andare il suo bomber per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro.

A giugno la Juventus dovrà prendere a tutti i costi un bomber e in quest’ultimo periodo sta guadagnando terreno Gianluca Scamacca. Il centravanti classe 1999 del Sassuolo, dopo un avvio complicato, si è sbloccato, diventando protagonista della squadra neroverde.

Prima i due gol, ad ottobre, al Genoa, poi le tre reti consecutive contri Cagliari, Milan e Napoli. Il sesto centro, infine, è arrivato alla penultima giornata contro la Fiorentina.

Le prestazioni di Scamacca non stanno passando inosservate. La Juventus, vorrebbe anticipare il colpo, prenotandolo per giugno, ma deve fare attenzione alla concorrenza del Milan ma soprattutto dell’Inter. Gli ottimi rapporti, come dimostra l’affare Locatelli, potrebbero però favorire l’affare e l’approdo in bianconero di Scamacca in estate. Aspettando l’italiano, Allegri punterà su Alvaro Morata.