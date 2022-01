Calciomercato Juventus, addio Morata: ci siamo | “È fatta al 95%”

La Juventus si muove anche in uscita sul calciomercato: Alvaro Morata potrebbe presto salutare i bianconeri. La trattativa è quasi conclusa

Le giravolte del calciomercato sono infinite e sorprendenti. E questa volta a finirci dentro è stato Alvaro Morata. Se fino a qualche settimana fa il bomber sembrava essenziale per Massimiliano Allegri, almeno fino a fine stagione, ora gli scenari sono del tutto diversi.

Il riscatto non c’è più all’orizzonte e il Barcellona, invece, si è fatto sotto con prepotenza per arrivare al bomber, dopo l’arrivo di Xavi in panchina. Una trattativa che va avanti spedita e che dalla Spagna ribadiscono con sempre più convinzione. Vi abbiamo riportato le condizioni dell’affare già negli scorsi giorni, ma ora la pista è sempre più forte e potrebbe presto portare alla fumata bianca definitiva. Il Barcellona dovrà prima cedere alcune pedine, in modo da ridurre il monte ingaggi e rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Dopo i recenti acquisti, i principali indiziati sono Umtiti e Coutinho, ma intanto l’operazione Morata non si ferma, anzi.

Calciomercato Juventus, Morata a un passo dal Barcellona

Come riporta ‘AS’, infatti, Morata a questo punto è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore blaugrana. Addirittura, il quotidiano si sbilancia scrivendo che “è fatta al 95%” e che mancherebbero solo dettagli insignificanti per la chiusura. Ci sarebbe già l’accordo totale con la Juventus e non ci sarebbero problemi con l’Atletico Madrid, anche perché in ballo ci sono anche i milioni restanti dall’affare Antoine Griezmann. I tempi per la chiusura ora si accorciano dato che Xavi spera di avere l’ex Chelsea a disposizione già per il 12 gennaio, in occasione della sfida di Supercoppa contro il Real Madrid. Il calciatore sta aspettando solo il via libera da parte del suo agente Juanma Lopez per recarsi a Barcellona e svolgere le visite mediche. Insomma, stanno per scorrere i titoli di coda e il finale è l’addio di Morata alla Juventus, in attesa di capire chi possa essere il bomber che andrà a sostituire lo spagnolo al centro dell’attacco bianconero.