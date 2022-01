Juventus, arriva la sentenza | Nuovo bomber per Allegri: “Meglio di Morata”

Focus sul nuovo bomber della Juventus con l’uscita di Morata destinazione Barcellona. Arriva la decisione finale

Morata Out, nuovo bomber In. L’attaccante spagnolo viaggia verso un altro ritorno nella Liga, ma stavolta per legarsi al Barcellona. Come scritto stamane da Calciomercato.it, “con la Juventus si è vicini a un accordo per cui ai bianconeri verrà abbonatata la metà dei 10 milioni pattuiti per il secondo anno di prestito del giocatore” di proprietà dell’Atletico Madrid.

Per la definitiva fumata bianca, però, occorre che i blaugrana riducano il monte ingaggi con la cessione di quei giocatori in esubero dallo stipendio ‘ingombrante’ quali Umtiti e Coutinho. Morata freme, vuole il Barcellona. Xavi idem: per lui il bomber bianconero è il rinforzo ideale per l’attacco. Per il dopo Morata, anche se la ricerca di un bomber era a prescindere, il nome forte rimane Mauro Icardi.

Stando sempre alla nostra redazione, però, la situazione per l’ex Inter tra tutte le parti interessate è decisamente in alto mare. (…) Allo stato attuale, non risultano accordi trovati nei primi colloqui che ci sono stati, complici i diversi punti di vista. La Juventus vorrebbe un prestito secco, al massimo con un diritto di riscatto. Il Psg risponde con l’obbligo. Senza dimenticare il lauto ingaggio, circa 12 milioni di euro all’anno con i bonus, che Icardi percepisce in Francia, e al quale non intende rinunciare”.

Icardi è molto stimato da Allegri e, evidentemente, anche dalla maggior parte dei nostri follower Tiwtter. In particolare di quelli bianconeri. O forse è poco apprezzato Morata, sta di fatto che il sondaggio di Calciomercato.it è stato per così dire stravinto dal centravanti di Rosario, legato al Psg fino a giugno 2024.

Icardi stravince il sondaggio Twitter: “Con lui la Juventus sarebbe più forte”

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Morata verso #Barcellona e #Juventus a caccia del sostituto con il mirino su #Icardi nonostante le difficoltà del caso.

L’argentino sarebbe davvero un miglioramento per i bianconeri? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 3, 2022

Ai nostri follower avevamo chiesto: “Icardi sarebbe davvero un miglioramento per la Juve”. Il 62,8% ha risposto sì, dunque “Meglio Icardi”, il 22,4% “Ad Allegri serve altro”, il restante 14,7% “Meglio Morata”.