“Contatti per il pre-contratto”: assalto Juventus al parametro zero

Anche la Juventus ha avviato i contatti con gli agenti del calciatore in scadenza di contratto: possibile colpo per il prossimo anno

Sarà anche il mercato dei parametri zero. Sono diversi i calciatori, anche importanti, che a giugno vedranno scadere il proprio contratto e che possono già parlare con altri club per un accordo a parametro zero.

Occasioni che è pronto a cogliere anche la Juventus che deve intervenire un po’ in tutti i reparti per alzare la qualità della rosa e per consentire ad Allegri di puntare nuovamente alla vittoria dello Scudetto. Tra le priorità dei bianconeri c’è anche un rinforzo nel reparto arretrato: Chiellini e Bonucci sono avanti con l’età, con il primo spesso infortunato, Rugani è in partenza e poi c’è da considerare i dubbi sul futuro di de Ligt, alimentati dalle parole di Raiola. Una situazione che evidenzia la necessità di intervenire sul reparto arretrato con un colpo importante ed è quello che la dirigenza juventina proverà a fare, magari sfruttando proprio qualche occasione a parametro zero. Una, allettante, arriva dal Chelsea campione d’Europa: si tratta di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto e con l’ultima offerta di rinnovo respinta.

Calciomercato Juventus, assalto a Rudiger: incontri per il pre-contratto

La volontà della società londinese è di confermare Rudiger anche nelle prossime stagioni, ma le cifre offerte non collimano con le richieste. Così il centrale tedesco è diventato un profilo appetito sul mercato e novità potrebbero arrivare anche nelle prossime settimane con la Juventus tra le protagoniste.

Come riportate da ‘skysports.com’, infatti, la società bianconera è tra quella che ha aperto i colloqui con gli agenti del calciatore per arrivare ad un accordo precontrattuale. Non soltanto la Juventus. Stessa mossa è stata fatta da Real Madrid, Psg e Bayern Monaco, con il Manchester United che anche si è interessato al calciatore. Una concorrenza forte per la Juventus che però vuole provare a percorrere questa strada: Rudiger gratis è un’idea che stuzzica le big europee, si vedrà chi riuscirà a spuntarla.