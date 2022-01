Juventus, riscatto e addio: c’è il Real Madrid

Juventus, in estate riscatto certo, ma l’addio può essere immediato: forte l’interesse da parte del Real Madrid

In agosto ha salutato la Juventus in direzione Atalanta, ma nel futuro di Merih Demiral potrebbe esserci un top club europeo. Il difensore turco è stato ceduto dalla società bianconera ai bergamaschi in prestito con diritto di riscatto. Un diritto che l’Atalanta potrebbe decidere di esercitare, per poi cedere il giocatore ad un prezzo decisamente più alto. Esattamente come fatto con Romero, che ha lasciato i nerazzurri per approdare al Tottenham.

La notizia arriva dalla Turchia, con ‘Fanatik’ che sottolinea come la volontà del club orobico sia quella di esercitare il diritto di riscatto pari a 27 milioni di euro. Demiral si sta facendo apprezzare nell’ambiente bergamasco e la volontà del club è dunque quella di riscattarlo. La permanenza in nerazzurro potrebbe però durare per poco tempo, perché diversi club sarebbero sulle tracce del difensore turco, in particolare il Real Madrid.

Juventus, Demiral il Romero-bis: c’è il Real Madrid

Sulla base infatti di ciò che riporta il portale turco, Demiral sarebbe il primo grande obiettivo per la difesa dei ‘Blancos’ in estate. La società spagnola sta sondando il terreno per un nuovo difensore e avrebbe individuato nel classe 1998 l’uomo giusto per rafforzare il proprio reparto arretrato. Florentino Perez è pronto ad investire cifre importanti nel corso del mercato estivo e Demiral sarebbe quindi il grande obiettivo per la difesa.

La concorrenza però non manca. Anche Chelsea e Newcastle, affermano dalla Turchia, stanno seguendo con interesse il giocatore e sarebbero interessati ad acquistarlo nella prossima sessione estiva, considerando anche le ampie disponibilità a livello di budget. A loro si aggiunge poi un altro club di Serie A, il Napoli, che ha effettivamente bisogno di un difensore centrale vista la carenza nel ruolo. L’Atalanta dunque, intenzionata a riscattare il giocatore, potrebbe cederlo subito dopo il riscatto se sul tavolo della dirigenza orobica dovesse piombare un’offerta particolarmente allettante. D’altro lato, invece, per la Juventus, potrebbe ripetersi la stessa situazione avvenuta in estate con Romero.