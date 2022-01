Blitz per Vlahovic: scambio più 55 milioni | Che colpo per la Juve

Dusan Vlahovic resta un nome caldo sul mercato anche a gennaio, rilancio per l’attaccante serbo e offerta che spiazza Fiorentina e Juventus

Il mercato di gennaio è appena iniziato, ma le premesse sono già piuttosto accese. Rumours e movimenti importanti possono riguardare diversi attaccanti, in Italia e all’estero, con la Juventus tra le principali protagoniste.

Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, l’accordo tra il Barcellona e Morata è vicino ma i bianconeri non possono permettersi di cedere prima di avere un sostituto. Juventus che continua a inseguire Icardi che però è piuttosto lontano, non arrivano aperture particolari dal Paris Saint-Germain e la trattativa resta difficile. I bianconeri inoltre continuano a pensare non solo nell’immediato, ma anche al futuro, programmando un investimento importante per un centravanti di grande prospettiva. Inevitabile pensare a Gianluca Scamacca, ma anche a Dusan Vlahovic. Il serbo è sempre uno dei nomi in cima alla lista, ma l’assalto a gennaio è da escludere. Potrebbe essere, forse, più facile tentare in estate, ma per il centravanti della Fiorentina arriva una nuova offerta che potrebbe cambiare tutto e rappresentare un duro colpo da incassare per la Juve.

Calciomercato, l’Arsenal tenta la Fiorentina: la nuova proposta per Vlahovic

Vlahovic ha parlato ieri, non escludendo la possibilità di ricucire con la Fiorentina per un accordo sul rinnovo. Il classe 2000, in ogni caso, osserva con attenzione la situazione e le possibili proposte che potrebbero arrivargli da top club italiani ed europei. E secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, starebbe tornando all’assalto l’Arsenal, che già si era fatto vivo nelle scorse settimane.

La proposta alla Fiorentina è di quelle che potrebbero far vacillare la dirigenza viola. Una parte cash di 55 milioni di euro, più l’abbuono dei 15 milioni per il riscatto del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira, per un totale di 70 milioni. Una decisione non semplice da prendere per i toscani: i vertici societari stanno riflettendo con attenzione, combattuti tra l’idea di puntare subito all’Europa o pianificare a lungo termine il futuro con una somma in cassa considerevole.