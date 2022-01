Attacco a Cristiano Ronaldo: “Stravolge gli equilibri. E’ un egoista”

Dall’Italia arriva una nuova critica a Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese finisce nel mirino: i gol non bastano

Le difficoltà della Juventus sono sotto gli occhi di tutti. Dalla squadra di Massimiliano Allegri ci si aspettava molto di più rispetto al quinto posto dopo diciannove partite.

I bianconeri, che hanno brillato in Champions League, qualificandosi agli ottavi di finale da prima della classe, hanno chiuso il girone di andata in Serie A, a quattro punti dal quarto posto, occupato dall’Atalanta, e ben dodici dall’Inter capolista. Forse troppi per poter ancora credere allo Scudetto.

Andando a guardare i numeri balzano subito agli occhi la differenza tra reti fatti e subite. Bonucci e compagni sono la terza miglior difesa della Serie A con 17 gol presi, alle spalle di Napoli e Inter, e uno dei peggiori attacchi tra le big. Sono davvero pochi, infatti, i 27 gol realizzati: è evidente che alla Juventus manchi un bomber, che possa trascinare la squadra nei momenti complicati. Non è un caso che in questa sessione di calciomercato si stia parlando soprattutto di centravanti.

Dalla Spagna insistono sul possibile addio di Morata, direzione Barcellona. La Juventus è pronta a lasciarlo andare solo una volta trovato un sostituto che garantisca un numero di gol superiori all’ex Chelsea.

Acquistare un bomber vero a gennaio, senza spendere soldi, appare davvero complicato e alla fine non è da escludere che Morata continui ad essere il centravanti bianconero fino al termine della stagione.

Poi sarà assalto ad un grande attaccante: il sogno, non è un segreto, è Dusan Vlahovic ma i costi da affrontare sono elevati, ecco perché la pista Scamacca sta prendendo piede. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e questo potrebbe favorire l’approdo dell’italiano a Torino, nonostante la concorrenza di Inter, Milan e Fiorentina.

Juventus, critiche a Cristiano Ronaldo

Nel frattempo si continua a discutere in merito all’addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha smesso di segnare e in 21 partite con il Manchester United sono arrivate 14 reti. I Red Devils, però, stanno faticando più del previsto e in Premier League, occupa solamente la settima piazza.

Il giornalista, Fabio Ravezzani, ha sollevato nuovamente il caso: “Per tutti gli juventini che: pensa senza Cr7 come saremmo andati male gli anni scorsi – scrive su Twitter -. Provate a vedere come va il Manchester con lui. Si conferma gran goleador, ma (da anziano egoista) stravolge tutti gli equilibri della squadra”.