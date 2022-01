Calciomercato Milan, colpo Renato Sanches: Leao lancia l’indizio

Il Milan potrebbe provare ad aumentare il numero di portoghesi in rosa. Indizio social anche da parte del lusitano Rafael Leao

Il Milan nelle figure di Maldini e Massara sta valutando alcuni profili per il futuro, alla luce anche dell’attuale riapertura del calciomercato. In particolare i rossoneri potrebbero puntare a rinnovare il centrocampo, andando a regalare a Pioli almeno un elemento di spicco in una mediana che per il futuro con un Kessie sempre più lontano rischia di cadere nell’incertezza.

Tra i calciatori che piacciono al Milan c’è anche Renato Sanches, centrocampista del Lille e connazionale di Rafael Leao, anche lui arrivato proprio dal club francese nel 2019. Sanches ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non intende rinnovare, motivo per cui la società transalpina sarà costretta a cederlo la prossima estate, per evirare di entrare nell’ultimo anno dell’accordo. Un affare non semplice per un calciatore importante che però avrebbe tutta l’approvazione di Leao.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa | Scommessa di Maldini

Calciomercato Milan, indizio social su Renato Sanches: ci pensa Leao

Rafael Leao su Twitter ha messo ‘like‘ ad un post di ‘Sport TV’ relativo proprio all’indiscrezione che riguarda il connazionale Sanches e il Milan. Una sorta di indizio social a margine di una foto che peraltro ritrae proprio i due portoghesi insieme.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini lo strappa alla Juventus: ha il sì del giocatore

Stando a quanto sottolineato dal giornalista Rudy Galetti sui suoi social, i rossoneri ne stanno parlando con Jorge Mendes che spingerebbe per chiudere l’affare già a gennaio. Molto però dipenderà dalle offerte che arriveranno per Kessie, il cui contratto è sempre in scadenza a giugno 2022 e senza rinnovo all’orizzonte.

Sanches per caratteristiche potrebbe andare anche a ricoprire la posizione dell’ivoriano, seppur con qualità e dinamismo differenti. In questa stagione il centrocampista portoghese ha anche messo a referto un gol e un assist in 16 apparizioni totali tra Ligue 1 e coppe, considerando anche un periodo d’assenza per l’infortunio al menisco di inizio annata che lo ha tenuto ai box, limitandone impiego e rendimento.