Calciomercato Milan, Maldini lo strappa alla Juventus: ha il sì del giocatore

Clamoroso affare con il Real Madrid: c’è il sì al Milan. La Juventus rischia la beffa. Il punto sul possibile affare

Un’avventura da dimenticare con la maglia del Real Madrid per Eden Hazard. Il belga, pagato dal Chelsea per quasi 160 milioni di euro, ha completamente deluso le attese.

Il classe 1991 era stato acquistato per sostituire Cristiano Ronaldo ma i suoi numeri non sono nemmeno lontanamente paragonabili. E’ evidente che l’affare Hazard è stato uno dei più grandi sbagli dell’era Florentino Perez.

Il numero uno dei blancos vorrebbe vendere il prima possibile il calciatore ma rientrare dalla spessa fatta è chiaramente impossibile. La sua valutazione sui 50 milioni di euro. Una cifra, anche questa, che difficilmente qualcuno potrà pagare.

Dalle ultime notizie, provenienti dalla Spagna, tra le squadre interessate al belga, ci sarebbe il Newcastle. I Magpies, invece, non avrebbero problemi ad affrontare una spesa del genere ma la destinazione potrebbe non essere gradita. Fichaje.net, riporta che anche West Ham, Borussia Dortmund e il Milan starebbero pensando ad Hazard.

Soffermandosi sul club rossonero, il portale sottolinea come il calciatore gradirebbe un approdo a San Siro ma affinché l’affare vada in porto serve che l’ex Chelsea si riduca pesantemente lo stipendio. Un eventuale arrivo in Italia di Hazard, per vestire il rossonero, appare davvero complicato ma nel calciomercato, si sa, nulla è davvero impossibile.

Il giocatore belga è stato accostato con insistenza anche alla Juventus ma per i bianconeri, oggi, le priorità sembrerebbero altre.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan: “Scambio con l’Inter quasi fatto”

Calciomercato Milan, affari con il Real Madrid

LEGGI ANCHE >>> “Il Milan lo vende a gennaio” | Via libera per Conte e Paratici

Hazard, per il Milan, non sarebbe comunque il primo affare con il Real Madrid. I rossoneri e i blancos hanno ottimi rapporti, come testimoniano i trasferimenti in Italia di Theo Hernandez e Brahim Diaz.

In queste settimane, inoltre, sono stati accostati al Milan, anche altri giocatori del Real: da Isco, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto, a Dani Ceballos, che a gennaio potrebbe cercare un nuovo rilancio dopo l’infortunio. Attenzione, però, anche ad Asensio che in estate potrebbe decidere di cambiare aria.