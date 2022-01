Lukaku torna in campo, in attesa che parli di nuovo Tuchel: le ultime

Romelu Lukaku resta al centro delle voci di calciomercato dopo la rottura, forse non insanabile, con il Chelse e Tuchel

Ormai si parla solo di lui, di Romelu Lukaku. La frattura, anzi rottura col Chelsea sembra insanabile dopo le dichiarazioni di fine. Sembra, perché ci sono segnali di possibile ricomposizione, una ricomposizione che converrebbe a tutte le parti in causa.

Nel mirino del belga, Tuchel ha paradossalmente teso la mano al suo centravanti dopo il pareggio rocambolesco col Liverpool: “Si può tornare indietro, risolveremo”, il succo del discorso del tecnico tedesco che oggi dovrebbe aver avuto un faccia a faccia con l’ex numero 9 dell’Inter. Se possibile chiarificatore, utile a ricomporre i tanti cocci, ma di più se ne saprà domani quando Tuchel parlerà in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di EFL Cup contro il Tottenham di Antonio Conte. Guarda caso contro il ‘mentore’ di Lukaku, colui il quale farebbe carte falsissime pur di riaverlo con sé, stavolta a Londra sponda ‘Spurs’.

Vedremo se Lukaku, escluso dalla gara contro i ‘Reds’, tornerà o meno a disposizione del Chelsea proprio per la sfida con Conte. Intanto, come riportano i media inglesi e lo stesso club londinese, oggi il bomber di Anversa ha preso parte all’allenamento di pre-vigilia insieme ai suoi compagni. Molti dei quali, se non tutti non hanno affatto gradito – per usare un eufemismo – l’uscita davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’.

Romelu Lukaku took part in Chelsea training today. 📸 [@AdamNewson] pic.twitter.com/cKHpCc1GIT — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) January 3, 2022

Calciomercato, Lukaku e il ritorno all’Inter: ecco tutta la verità

Lukaku e il suo entourage ora sono trincerati dietro al silenzio, nessun’altra dichiarazione in attesa appunto di ulteriori comunicazioni ufficiali del Chelsea. I rumors, però, impazzano, soprattutto ancora quello riguardante un clamoroso ritorno all’Inter. Ritorno che però qui su Calciomercato.it abbiamo già escluso, perlomeno in questa sessione di gennaio.