Juventus a caccia di un centravanti di livello con la possibile partenza di Morata. C’è un nome più di tutti che stuzzica la fantasia di Allegri

La Juventus lavora alacremente per consegnare un nuovo numero nove a Massimiliano Allegri, vista la probabile partenza già a gennaio di Morata.

Il Barcellona fa sul serio per il nazionale spagnolo, ma prima del via libera la ‘Vecchia Signora’ deve trovare un sostituto di livello per la seconda parte di stagione. Diversi i nomi accostati al club bianconeri: da Milik ad Aubameyang, passando per Cavani e Depay. Opzioni che non stuzzicano la fantasia della dirigenza della Continassa, mentre Vlahovic e Scamacca sono al momento irraggiungibili e un possibile assalto è rimandato alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, Icardi in cima ai desideri di Allegri

A scaldare l’interesse della Juventus è così soprattutto Mauro Icardi, che ciclicamente tornare nei radar della dirigenza torinese ad ogni sessione di mercato. L’ex capitano dell’Inter ha la stima di Allegri che da tempo lo ha messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. La Juve ha iniziato a muovere i primi passi per sondare la disponibilità del Paris Saint-Germain, ma al momento un’intesa appare complicata.

Leonardo, Dg del PSG, secondo ‘Sport Mediaset’ punterebbe infatti a cedere il bomber a titolo definitivo, mentre la ‘Vecchia Signora’ penserebbe ad un offensiva soltanto in prestito, con eventuale diritto di riscatto fissato a fine stagione. C’è distanza perciò tra le parti, con i parigini che puntano ad incassare dalla vendita degli esuberi per ricavare un tesoretto vicino ai 100 milioni di euro. Vedremo quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni, con il profilo di Icardi che rimane comunque in cima ai desideri di degli uomini mercato della Continassa e di Allegri per rimpiazzare subito il partente Morata.