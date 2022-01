Calciomercato Juventus, c’è l’offerta per il bomber | Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, tourbillon di voci sugli obiettivi bianconeri: giunge notizia dell’offerta per uno dei bomber nel mirino

Il possibile addio di Morata ha scatenato la caccia all’erede per l’attacco della Juventus. I bianconeri erano già alla ricerca di un colpo nel mercato offensivo, che adesso diventa una vera e propria necessità.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’intesa tra Morata e il Barcellona è ormai vicina. Dunque, Cherubini e i suoi collaboratori devono far presto, per trovare un sostituto all’altezza dello spagnolo. Dalle mosse dei prossimi giorni passerà il futuro dei bianconeri in questa stagione, non si può sbagliare la scelta del numero 9 per la seconda metà dell’annata. Tra i nomi più caldi per la Juventus, Mauro Icardi, anche se i bianconeri non hanno ancora formulato un’offerta per l’argentino. Non mancano alternative nella ‘margherita’ che i dirigenti bianconeri stanno sfogliando. Uno dei papabili per l’attacco si starebbe però allontanando.

Calciomercato Juventus, il Newcastle piomba su Aubameyang

Anche il nome di Pierre Emerick Aubameyang era stato accostato alla squadra piemontese. L’attaccante del Gabon, come noto, è in rotta con l’Arsenal a seguito del suo comportamento che ha indispettito il tecnico Arteta. L’allenatore lo ha messo fuori rosa e gli ha tolto la fascia di capitano, si attende a questo punto che qualcuno possa accontentare le richieste dei ‘Gunners’ per procedere alla cessione.

Starebbe muovendo dei passi concreti, stando al ‘Mirror’, il Newcastle, che avrebbe avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto da esercitare in estate per complessivi 24 milioni di euro. I ‘Magpies’, come noto, sono pronti a investire in maniera massiccia sul mercato dopo l’arrivo della nuova proprietà, anche per risollevare una problematica posizione di classifica. L’assalto ad Aubameyang dimostra che fanno sul serio. Juventus che dal canto suo, dell’ipotesi legata al gabonese non era convintissima anche per la questione del suo utilizzo in Coppa d’Africa che lo renderebbe disponibile probabilmente a febbraio inoltrato.