Viaggio programmato: Allegri e la Juve lo salutano

Il giocatore è pronto a fare le valigie. “Trasloca” e vola in Spagna: l’addio alla Juventus sembra ormai solo questione di tempo

L’addio di Cristiano Ronaldo si sta facendo sentire non poco in casa Juventus. 27 reti in Serie A, 22 meno della capolista Inter, sono davvero troppo pochi per essere soddisfatti degli attaccanti.

Alvaro Morata, che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità del portoghese, ha deluso, segnando solamente cinque centri in campionato (anche due in Champions League). Negli ultimi giorni sono arrivate solamente conferme in merito ad un addio immediato dello spagnolo.

L’avventura del classe 1992 è destinata a concludersi: come raccontato, Morata ha già detto sì al Barcellona, che lo vuole rafforzare l’attacco. Dopo l’arrivo di Ferrán Torres, è dunque il centravanti bianconero l’obiettivo numero uno per la squadra di Xavi. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’intesa tra le parti è ormai vicina. Manca qualche tassello ma si respira aria positiva.

E’ evidente che la Juventus per dare il via libera definitivo alla cessione ha bisogno di avere tra le mani un nuovo attaccante da consegnare a Massimiliano Allegri. L’idea Depay, che il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto, non convince fino in fondo. Il preferito del tecnico italiano, come è noto, è Mauro Icardi ma non sarà per nulla facile portarlo a Torino. Al momento, inoltre, non è stata presentata alcuna offerta per l’ex calciatore dell’Inter.

La Juventus vorrebbe prendere il calciatore in prestito, formula poco gradita al Psg, che preferirebbe cedere a titolo definitivo il bomber. Attenzione dunque alle alternative, come Aubameyang, Milik o Edison Cavani.

Calciomercato Juventus, addio Morata: solo conferme

Nel frattempo arrivano solamente conferme in merito all’addio di Alvaro Morata alla Juventus. L’ultima indiscrezione è riportata dal giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi, che sul proprio canale Twitter, sostiene che la moglie dell’attaccante avrebbe confidato agli amici di Venezia di esser pronta a traslocare in Spagna. Chiaramente direnzione Catalogna.

La Serie A tornerà in campo giovedì, 6 gennaio: a Torino arriverà il Napoli di Luciano Spalletti. Un match fondamentale per il futuro della Juventus in ottica Champions League. Gli azzurri, terzi, hanno un vantaggio di cinque punti. Chi giocherà in attacco? E’ chiaro, che affidarsi ad un Alvaro Morata con la testa altrove potrebbe non essere proprio l’idea migliore.