Inter e Napoli, partenza vicina: UFFICIALE il sostituto

Inter e Napoli vigili: il sostituto è ufficiale, ora la partenza può essere davvero ad un passo

A caccia di rinforzi per la corsia sinistra, sia l’Inter che il Napoli stanno valutando con attenzione diverse opzioni. Una di queste è certamente Lucas Digne. Il nazionale francese in forza all’Everton potrebbe lasciare il club di Liverpool a gennaio e tentare una nuova avventura.

Anzi l’addio, ora, sembra quantomai certo, visto che i ‘Toffees’ hanno ufficializzato il primo acquisto della loro sessione invernale. Si tratta di Mykolenko, terzino sinistro arrivato dalla Dinamo Kiev. Il nazionale ucraino è approdato in Inghilterra a titolo definitivo e ha firmato un contratto con i blu di Liverpool sino al 2026. Un segnale di come il futuro di Digne, nonostante un contratto valido fino al 2025, sia sempre più lontano da Liverpool.

Inter e Napoli, ostacolo Chelsea (e non solo) per Digne

Il terzino francese avrebbe già fatto capire di voler lasciare la squadra e l’arrivo di Mykolenko è un ulteriore indizio su come l’addio sia sempre più probabile. Inter e Napoli sono a caccia di rinforzi per la corsia mancina. Digne farebbe comodo ad Inzaghi che sfrutterebbe il transalpino come alternativa a Perisic, ma anche e soprattutto a Spalletti, che al momento non dispone di una vera alternativa a sinistra a Mario Rui. Ecco perché il giocatore piace e non poco, ma l’affare è tutt’altro che semplice.

Il ‘Daily Star’ sottolinea come in pole position ci sia il Chelsea. Il club inglese è a caccia di rinforzi a sinistra visto che Chilwell salterà sostanzialmente il resto della stagione per infortunio. Tuchel si ritrova dunque con il solo Alonso e Digne viene ritenuto l’uomo giusto dal tecnico e dalla dirigenza londinese. Sul giocatore c’è anche il Newcastle, ma il Chelsea sembra davvero intenzionato ad accelerare per portare il terzino a Londra. Per questo non appare semplice per Inter e Napoli arrivare al giocatore. Anche per un discorso di prezzo. Complice il lungo contratto, l’Everton difficilmente potrebbe chiedere una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. La volontà del giocatore e il lungo contratto potrebbero però spingere il club inglese a cedere il terzino anche con la formula del prestito. Per Inter e Napoli però, l’affare appare tutt’altro che semplice.