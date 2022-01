CM.IT – Tuanzebe-Napoli, avanti tutta: si punta all’accordo entro domani

Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale dopo la partenza di Manolas, Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United, è ad un passo dall’arrivo in prestito.

È stato un Capodanno di lavoro per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha trascorso tante ore in call con i dirigenti del Manchester United per convincerli a dare in prestito Axel Tuanzebe, che attualmente trova poco spazio nell’Aston Villa (9 presenze di cui solo 6 da titolare tra campionato e coppa nazionale).

Il Napoli ha accettato anche di posticipare eventuali discorsi per il diritto di riscatto se non si troverà l’accordo. Spalletti, visto che Koulibaly è in Coppa d’Africa, ha soltanto due difensori centrali a disposizione e il Napoli punta a far arrivare Tuanzebe quanto prima.

L’affare dovrebbe chiudersi in prestito oneroso per una cifra che oscilla tra i 400 e i 500 mila euro. I club sono al lavoro proprio sui dettagli relativi al diritto di riscatto ma non saranno determinanti per la trattativa.

Napoli al lavoro per l’accordo entro domani ma Tuanzebe non era la prima scelta

Tuanzebe non era la prima scelta ma muoversi con la formula del prestito è complesso. Al Napoli piaceva tantissimo Min Jae Kim, difensore sudcoreano di proprietà del Fenerbahce che, però, ha investito 3 milioni di euro per prenderlo dal Beijing Gouan e non vuole cederlo.

Tuanzebe corrisponde ai parametri della ricerca di scouting del Napoli: difensore centrale di piede destro, abbastanza rapido e forte fisicamente. È un prodotto del vivaio del Manchester United, lo fece debuttare Mourinho in prima squadra nel periodo in cui portò all’Old Trafford anche McTominay, oggi un punto di riferimento per il centrocampo dello United.

La duttilità anche è dalla parte di Tuanzebe: difensore centrale che può giocare anche da terzino destro o da mediano davanti alla difesa. Il Napoli lo attende, vuole chiudere entro domani programmando magari le visite mediche per lunedì a Villa Stuart.