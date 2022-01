E’ gelo tra Lukaku e Tuchel | La decisione clamorosa del tecnico

L’intervista di Lukaku ha lasciato degli strascichi in casa Chelsea, Tuchel verso una decisione a sorpresa: l’Inter osserva

Il 2021 si è chiuso con il botto per l’intervista di Lukaku a ‘Sky Sport’. Le dichiarazioni dell’attaccante belga hanno fatto discutere sotto vari aspetti.

Palese la sua insoddisfazione, sebbene espressa in termini educati, per la situazione che sta vivendo al Chelsea. E non è passata inosservata ovviamente la sua dichiarazione d’amore all’Inter, nonostante anche nei confronti del club nerazzurro una stoccata decisa non sia mancata. Come raccontato da Calciomercato.it, un ritorno di Lukaku all’Inter a gennaio è ai limiti dell’impossibile. Dal punto di vista economico, si tratterebbe di un’operazione estremamente complicata. Gli sviluppi sono comunque da monitorare, con il rapporto del bomber con il suo attuale club che si è ovviamente fatto più teso. Tuchel ha risposto subito alle dichiarazioni di Lukaku con un certo fastidio. E il tecnico tedesco starebbe maturando una decisione clamorosa.

Chelsea-Liverpool, Lukaku verso la tribuna: rottura totale

Secondo le indiscrezioni riportate da ‘Goal.com’, infatti, l’allenatore potrebbe lasciare Lukaku in tribuna in occasione della gara di oggi alle 17.30 a Stamford Bridge contro il Liverpool. Le frasi pronunciate dall’attaccante sulla gestione tattica della squadra non sono andate giù all’allenatore e anche il suo comportamento, in generale, non è stato gradito dalla società. Sembra che il Chelsea e l’entourage di Lukaku non fossero assolutamente a conoscenza dell’intervista e che siano stati, in sostanza, messi di fronte al fatto compiuto.

Il posto di Lukaku, al centro dell’attacco, potrebbe essere preso da Kai Havertz, nonostante il tedesco sia da poco reduce dalla positività al Covid. Un segnale ulteriore, questo, che indicherebbe la forte contrarietà dell’ambiente. Ricomporre la frattura non sarà facile.