Calciomercato Inter, da Onana a Ginter e Skriniar: tutti i piani di Marotta

Marotta ha in mente una strategia ben precisa per i prossimi colpi di calciomercato: i dettagli su Onana, Ginter e i possibili addii

Nome in codice: Beppe Marotta. Missione: aprire un nuovo ciclo. Dopo aver dato il là all’epopea della Juventus, capace di vincere nove scudetti di fila e di raggiungere due finali di Champions, l’ex dg bianconero vuole ripetersi all’Inter. Nella passata stagione è arrivato un tricolore atteso undici anni e – nonostante un forte ridimensionamento estivo – l’ad nerazzurro è riuscito a mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa competitiva che punta a cucirsi la seconda stella sul petto.

A gennaio è previsto il ritorno a Milano del presidente Zhang per formalizzare i rinnovi dei contratti di Ausilio, Antonello e Baccin, oltre che dello stesso Marotta, per dare continuità al progetto e rendere più appetibile la società in caso di cessione, viste le nuove voci dagli Stati Uniti sull’interessamento del gruppo Pif. Il 3 gennaio ci sarà l’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma già da tempo Marotta è al lavoro anche per la prossima stagione. A fronte di una ristrettezza economica, non mancano le buone idee. Se tra i pali è a buon punto la trattativa per prendere Onana gratis dall’Ajax, anche in difesa potrebbe arrivare un parametro zero: si tratta di Matthias Ginter, centrale della nazionale tedesca classe 1994.

Calciomercato Inter, obiettivo Ginter: ecco l’offerta di Marotta

In scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, Ginter ha appena ufficializzato l’intenzione di provare una nuova avventura a partire dalla prossima stagione. Le pretendenti di sicuro non mancano, a partire dal Bayern Monaco che in quel ruolo potrebbe perdere, sempre da svincolato, Niklas Sule. Ma la voglia del giocatore di fare un’esperienza fuori dalla Bundesliga, dopo essere stato vicino al Tottenham nel 2017, gioca a vantaggio dell’Inter. Su Ginter hanno messo gli occhi anche il Barcellona e alcuni club della Premier League, ma in Germania danno l’Inter in pole. A favorire la trattativa con i nerazzurri è anche il fatto che il suo agente sia Gordon Stipic, lo stesso di Calhanoglu, che ha orchestrato il passaggio del centrocampista turco dal Milan.

La proposta di Marotta di un contratto di quattro anni con un ingaggio che si aggira tra i 3,5 ed i 4 milioni di euro a stagione alletta il giocatore, tentato anche dalla possibilità di vestire la stessa maglia del suo idolo da bambino, Lothar Matthaus. Per caratteristiche e ruolo, Ginter ricorda molto Skriniar: roccioso centrale alto 1 metro e 91 che all’occorrenza può agire da terzino in una difesa a quattro e da braccetto di destra in una difesa a tre come gli capita in nazionale. Il suo arrivo potrebbe quindi essere propedeutico alla cessione dello slovacco, sebbene il giocatore rientri nei piani futuri dell’Inter. Per fare cassa, i meneghini preferirebbero sacrificare de Vrij, più avanti con l’età e più vicino alla scadenza del contratto. Ma questa è un’altra storia…