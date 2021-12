Il talento annuncia l’addio: “Non rinnovo” | Inter in allerta

Il talento del Borussia Monchengladbach ha annunciato l’addio per mancato rinnovo, in Serie A resta in allerta l’Inter

Matthias Ginter lascerà il Borussia Monchengladbach a fine stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore classe 1994, che piace anche in Serie A e in particolare all’Inter. In vista della prossima estate sono destinate a crescere le indiscrezioni di mercato.

Ginter ha ufficializzato la sua scelta attraverso un post sui suoi profili social: “Dopo molte trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo cinque ottimi anni al Borussia Monchengladbach, è molto difficile per me fare questo passo, ma ho deciso di intraprendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale – ha scritto su Instagram – Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi grandi tifosi nel mio cuore. Ora si torna alla seconda metà della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere gli obiettivi ancora possibili in questa stagione insieme”.

Calciomercato Inter, Ginter annuncia l’addio al Borussia M’Gladbach: Marotta attento

Come anticipato, l’intesi Ginter è concreta in chiave nerazzurra. Il 27enne tedesco è in scadenza col Borussia M’Gladbach e non rinnoverà.

Classe ’94, si tratta di un profilo ideale per la difesa a tre di Simone Inzaghi e un possibile rimpiazzo di Skriniar qualora lo slovacco venisse ceduto. L’Inter può quindi acquistarlo per rinforzare un reparto che ha effettivamente bisogno di un rinnovamento, quantomeno nelle alternative ai titolarissimi. L’agente di Ginter, inotlre, è lo stesso di Calhanoglu: ulteriore fattore che favorirebbe le trattative.