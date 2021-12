Calciomercato, scambi con Juve e Inter: Mourinho rifà la Roma a gennaio

La Roma è pronta ad attivarsi sul calciomercato di gennaio. Sul tavolo possibili scambi con Juventus e Inter per accontentare Mourinho

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino alla sua apertura ufficiale e tante operazioni sono in piedi per completare le rose delle big. In particolare, la Roma è pronta a mettere a segno diversi colpi interessanti. La priorità sembra essere orientata sul centrocampo.

I giallorossi hanno messo nel mirino diversi profili per accontentare José Mourinho, la cui priorità è dare maggiore copertura davanti alla difesa, ma allo stesso tempo capacità di offendere. Insomma, un nuovo mediano di gioco e copertura è una necessità, anche numericamente. Per questo motivo, il tecnico portoghese ha messo nel mirino un giocatore importante e che conosce veramente bene, come Ander Herrera, e ve l’abbiamo riportato nelle ultime ore. Ma allo stesso tempo sono tanti i profili che i giallorossi tengono d’occhio, aperti anche a operazioni di scambio. E le possibilità portano anche in casa Juventus e Inter.

LEGGI ANCHE >>> Primo colpo per Mourinho: rinforzo dall’Arsenal per la Roma

Calciomercato Roma, Mourinho e gli scambi con Inter e Juve

Sandro Sabatini ha fatto il punto della situazione sul calciomercato dei giallorossi, ma non si è limitato a quello. Gli intrecci con Juventus e Inter, infatti, sono importanti e alle porte. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Radio’: “La Roma cerca rinforzi a centrocampo. Si fanno i nomi di Grillitsch e Kamara, ma attenzione anche a due profili di Serie A che sono Arthur e Vecino. L’uruguaiano vuole andare via a tutti i costi dall’Inter, ma i giallorossi hanno detto a loro e alla Juventus che gli possono risolvere un problema se gli risolvono un problema a loro volta. Quindi vorrebbero fare scambi con Villar ai nerazzurri e con Diawara ai bianconeri”.

Di certo, la volontà della proprietà è di accontentare Mourinho: vedremo se gli sforzi fatti porteranno a un acquisto diretto o a uno scambio in Serie A con una delle big in questione. Le prossime settimane saranno già decisive per dare un nuovo volto alla Roma.