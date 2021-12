Colpo di scena Brozovic | La Juventus lo porta lontano dall’Inter

Non è ancora arrivata la firma di Marcelo Brozovic sul rinnovo del contratto con l’Inter. L’intrigo di mercato dalla Spagna sul nazionale croato

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. Il croato è in scadenza il prossimo giugno e filtra comunque fiducia per la firma con il club campione d’Italia.

Il centrocampista ex Dinamo Zagabria chiede un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro, con Marotta e Ausilio pronti ad accontentarlo pur di blindarlo alla corte di Simone Inzaghi. Brozovic è una pedina fondamentale per il tecnico piacentino e la dirigenza di Viale della Liberazione non vuole privarsene per restare competitiva sia in Italia che in Europa dopo il passaggio agli ottavi di finale in Champions League.

Calciomercato Inter e Juventus, intrigo Brozovic-Casemiro: lo scenario dalla Spagna

Le altre big d’Europa però non perdono la speranza e restano alla finestra per approfittare di un’eventuale rottura tra l’Inter e Brozovic. Oltre al PSG e alle grandi di Premier League, anche Barcellona e Real Madrid guardano con attenzione agli scenari sul croato. Soprattutto il sodalizio merengue, considerando che i rivali del Barça sono alle prese con una difficile situazione economica.

Senza il rinnovo con l’Inter, l’entourage di Brozovic potrebbe offrirlo a Florentino Perez che dovrà però prima fare cassa e liberare un posto in mediana come scrive ‘El Nacional’. L’indiziato numero uno in questo senso sarebbe Casemiro che ha mercato sul palcoscenico internazionale e assicurerebbe un tesoretto importante al Real Madrid. Un’opportunità che tra le altre potrebbe ingolosire la Juventus, da tempo sulle tracce di nazionale brasiliano. Per i bianconeri si dovranno comunque creare le giuste condizioni economiche, considerando che l’attuale valutazione economico intorno ai 50 milioni di euro sarebbe al momento proibitiva per la ‘Vecchia Signora’.