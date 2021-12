Inter-PIF, bomba dagli USA: “È FATTA, sarà il club più ricco al mondo”

L’Inter e la Serie A, secondo le indiscrezioni in America, stanno per vivere una svolta epocale con un passaggio di proprietà da capogiro

L’Inter è tornata ai vertici d’Italia in questi ultimi mesi, investendo tanto e arrivando poi a vincere lo scudetto. Anche con tante cessioni e cambiamenti, i nerazzurri sono comunque in testa alla classifica e favoriti per il titolo finale. Ma mentre la squadra di Inzaghi lotta in campo, fuori si registra da tempo un certo fermento societario, che stiamo raccontando quotidianamente da tempo.

In particolare, il fondo arabo PIF sta lavorando all’acquisizione dell’Inter ormai da diversi mesi. In queste settimane su CMIT TV ve ne abbiamo dato conto con molti ospiti che hanno anche spiegato l’accelerazione nella trattativa. E ora a parlarne in maniera a dir poco decisa e diretta è l’International Business Times’, quotidiano online americano ovviamente molto informato su questi temi. E giungono conferme proprio alle indiscrezioni di cui vi abbiamo raccontato: “Nei prossimi giorni, mentre le pratiche legali giungono alla sede dell’Inter in Italia, verrà fatto un annuncio di ‘cambio di proprietà‘. PIF acquisirà la società nerazzurra”, si legge su ‘IBT’ che poi dà anche i dettagli e le cifre da capogiro.

Cessione Inter a PIF: “Nei prossimi giorni l’annuncio per 1 miliardo di dollari”

Il prezzo del passaggio societario sarà addirittura di “1 miliardo di dollari, con PIF che sarà il maggiore azionista del club. Il motivo principale dietro la cessione del club – si legge ancora sul quotidiano newyorkese – è la sua difficoltà finanziaria. Il gruppo Suning che ha acquisito l’Inter nel giugno 2016 è alla ricerca attiva di un investitore dal 2019, per assorbire parte della pressione. Il proprietario cinese controlla il 70% delle quote della società. Sotto la loro guida l’Inter ha fatto bene in campo, ma molto male finanziariamente perdendo 320 milioni di dollari solo nel 2020-2021. Ad oggi, l’Inter continua a perdere circa 15 milioni di dollari al mese”.

Della trattativa ha parlato a ‘IBT’ Andrea Zanon, CEO di WeEmpower Capital che ha assistito oltre quindici ministri delle finanze in Medioriente: “Con l’acquisizione dell’Inter, che si aggiunge a quelle potenziali del Marsiglia e di una squadra brasiliana di alto livello non ancora nota, l’Arabia Saudita mira a diventare un giocatore importante nel calcio internazionale. Il PIF – spiega Zanon – sta sfruttando la sua massiccia liquidità generata dai proventi del petrolio, per diversificare l’economia saudita lontano dagli idrocarburi e investire in sport, turismo e intrattenimento. Questo sarebbe stato impensabile prima che il principe ereditario Bin Salman subentrasse nel 2017. Una volta che questa acquisizione sarà pubblica, l’Inter diventerà la squadra più ricca del mondo”.

Cessione Inter a 1 miliardo: la posizione ‘ufficiale’ di PIF

“Inoltre – conclude Zanon -, grazie alla partnership con l‘Arabia Saudita, attraverso l’Inter, l’Italia può pensare in grande e riconquistare il prestigio calcistico internazionale che ha perso negli ultimi anni”. Intanto arriva anche la posizione da parte di PIF, resa nota dal giornalista della CBS Ben Jacobs: “Fonti interne PIF di nuovo negano che un’acquisizione dell’Inter sia questione di giorni. Suning preferisce infatti degli investitori di minoranza. E la notizia di un accordo da 1 miliardo già firmato, è stata accolta con perplessità“.