CMIT TV | Inter a Pif, Grassia: “Mi risulta un’accelerazione nella trattativa”

Intervenuto alla CMIT TV Filippo Grassia ha parlato di un’accelerazione nella trattativa per la cessione dell’Inter a Pif

Filippo Grassia, giornalista ed ex Assessore allo Sport della Regione Lombardia, è intervenuto alla CMIT TV per fare il punto sulla trattativa per il passaggio della maggioranza dell’Inter da Suning al Pif, il fondo saudita che ha acquistato anche il Newcastle in Premier League.

Grassia ha parlato di un’accelerazione avvenuta negli ultimi giorni con la famiglia Zhang che potrebbe così accettare l’offerta economica pervenuta. Il giornalista ha spiegato che l’affare potrebbe raggiungere una cifra di un miliardo di euro, ma per la tempistica c’è da ricordare la non semplice situazione sul piano azionario. Infine, Grassia ha anche svelato che negli ultimi tempi ci sono state tre diversi gruppi che si sono avvicinati all’Inter: “Uno saudita, uno americano e un altro di cui non ho perfetta cognizione”.

GUARDA IL VIDEO