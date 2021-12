Calciomercato Cagliari, regalo per Mazzarri: colpo nerazzurro

Obiettivo salvezza per il Cagliari: la dirigenza rossoblù è al lavoro per regalare a Walter Mazzarri nuovi innesti

Un inizio di stagione alquanto difficoltoso e un ambiente decisamente esplosivo. La situazione a Cagliari è davvero complicata, con il club che ha deciso di mettere fuori rosa Godin e Caceres. La dirigenza si sta allora guardando intorno per regalare a Walter Mazzarri nuovi innesti, soprattutto in difesa complici le epurazioni dei due uruguayani. Ecco perché il club rossoblù, desideroso di centrare l’obiettivo salvezza, ha deciso di bussare alla porta di Atalanta e Sassuolo.

L’obiettivo dei sardi è infatti Matteo Lovato, difensore che l’Atalanta ha acquistato a titolo definitivo la scorsa estate dal Verona, ma che in stagione non ha trovato molto spazio anche per via di alcuni infortuni. Il Cagliari, riferisce ‘Sky Sport’, avrebbe infatti raggiunto un accordo con la società bergamasca per il trasferimento in prestito del difensore della nazionale under-21. L’affare sarebbe praticamente chiuso e le visite mediche del centrale classe 2000 sarebbero già state programmate per mercoledì 29.

Calciomercato Cagliari, Lovato e Goldaniga per Mazzarri

Oltre a Lovato, il Cagliari sarebbe vicinissimo a chiudere anche un altro acquisto. Si tratta di Edoardo Goldaniga. Il difensore centrale sta trovando pochissimo spazio a Sassuolo, dove ha fino ad ora collezionato solo una presenza in stagione. Cagliari, come per Lovato, sarebbe la piazza giusta per rilanciarsi e da cui ripartire. E sempre stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli per l’approdo del difensore in Sardegna. Si stanno infatti definendo le ultime intese con il Sassuolo, dopodiché Mazzarri potrà contare su un nuovo innesto per costruire la sua difesa a tre.

Goldaniga e Lovato sarebbero dunque i primi nuovi innesti del calciomercato invernale dei rossoblù, ma gli affari del presidente Giulini potrebbero non chiudersi qui. Oltre a Caceres e Godin, già sicuri partenti, anche un altro uruguayano potrebbe lasciare l’isola. Si tratta di Nahitan Nandez, da tempo nel mirino dell’Inter. Nell’affare che coinvolge l’ex Boca Juniors potrebbe però rientrare Stefano Sensi, come sottolineato da Calciomercato.it.