ESCLUSIVO | Sassuolo, erede Boga: obiettivo in Premier League

Nome nuovo in ottica calciomercato Sassuolo. Per rimpiazzare Boga destinato all’Atalanta i neroverdi guardano in Premier League

E’ dell’Atalanta il primo colpo della sessione invernale di mercato. Con un’offerta da 22 milioni di euro più bonus, il club bergamasco si è assicurato l’attaccante esterno franco-ivoriano classe 1997 Jeremy Boga.

Una cifra che il Sassuolo incasserà soltanto a metà, dovendo riconoscere il 50% della rivendita del cartellino del giocatore al Chelsea, e che andrà a finanziare l’acquisto del suo sostituto. Tanti i nomi sul taccuino del Ds neroverde Carnevali, l’ultimo dei quali porta ancora nella Premier League. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, gli emiliani stanno pensando anche a Mohamed Elyounoussi, esterno offensivo norvegese di origini marocchine di 27 anni che milita attualmente nel Southampton, protagonista nell’ultima giornata del campionato inglese con un gol nella vittoria esterna sul campo del West Ham. Il contratto in scadenza nel 2023 può favorire la trattativa del Sassuolo a costi contenuti, per assicurarsi subito l’erede di Boga.