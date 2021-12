Juventus-Cagliari, UFFICIALE: due calciatori epurati | Fuori dai convocati

Juventus-Cagliari è alle porte: le scelte dei convocati mettono in luce una scelta tecnica pesante. Due calciatori vanno fuori dalla lista

Juventus-Cagliari rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le squadre. I bianconeri vogliono continuare a risalire la classifica e per farlo dovranno battere anche i rossoblù, in chiara difficoltà.

Se Massimiliano Allegri non vuole fermarsi, dai sardi ci si aspettano risposte importanti e immediate. Lo 0-4 subito in casa contro l’Udinese ha scatenato l’ira dei tifosi, ma non è costato la panchina a Walter Mazzarri. Ora, però, non si può più sbagliare e scelte pesanti sono state prese nelle ultime ore, per invertire la rotta.

Juventus-Cagliari, Mazzarri ne taglia due per scelta tecnica

Farà specie leggerlo e sicuramente nessuno se l’aspettava al momento del suo arrivo a Cagliari. In ogni caso, Diego Godin è fuori dai convocati per scelta tecnica. Il difensore è stato tra i peggiori in campo in assoluto contro l’Udinese e in generale non riesce a decollare nella sua avventura in Italia. Stesso destino per Martin Caceres: i due difensori di esperienza sono stati epurati da Mazzarri. Di seguito la lista dei convocati:

Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Cetter, Cragno, Dalbert, Deiola, Faragò, Grassi, Joao Pedro, Keita Balde, Lykogiannis, Nandez, Obert, Oliva, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa