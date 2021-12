Vigilia di Juventus-Cagliari, match della 19° giornata del campionato di Serie A. Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, in conferenza stampa

La Juventus dopo la vittoria di sabato sul campo del Bologna, ospita domani sera all’Allianz Stadium il Cagliari di Mazzarri nell’ultimo match del 2021 e del girone d’andata del campionato di Serie A. Calciomercato.it segue in tempo reale la conferenza stampa della vigilia del tecnico bianconero: ecco le sue dichiarazioni.

DELICATA – “È delicata perché ci sono le vacanze, l’unica cosa importante è la partita col Cagliari di domani. Il Cagliari è una squadra che come valori tecnici non merita la classifica che ha. Keita, Joao Pedro e Pavoletti sono giocatori tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù. Se pensiamo che domani sarà facile sbagliamo, il Cagliari ha dei valori tecnici che non rispecchiano la partita”.

DYBALA – “Quelli che siamo andati a Bologna ci trasferiamo domani qui allo Stadium. De Sciglio e Bentancur stanno bene, domattina valuterò perché abbiamo Cuadrado diffidato. Domani bisogna tenere i ritmi alti e i cambi diventeranno importanti”.

PREVISIONI CLASSIFICA – “Intanto cerchiamo di vincere domani, poi ci prepariamo per gennaio e febbraio. A fine febbraio si potrà dire per cosa saremo in lotta. In questi due mesi abbiamo molto da fare, ci giochiamo la stagione che passa però dalla partita di domani”.

RAIOLA SU DE LIGT – “Un altro passo in carriera? Quello di domani di far gol”.

CAGLIARI – “Siamo in questa posizione di classifica perché ci mancano i punti contro le “piccole”. A Bologna la squadra ha fatto una buona partita, non era semplice. Domani è un’altra partita, anche a livello psicologico completamente diversa. Dobbiamo aggredirli per 90 minuti”.

ANCORA SU DE LIGT – “Io non ho sentito l’intervista. De Ligt sta crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore e può solo crescere. Ha 22 anni e l’obiettivo è quello di crescere. E poi sul mercato chi vivrà vedrà”.

INFORTUNIO DYBALA – “Kulusevski è entrato bene a Bologna. Dybala non ha lavorato con la squadra, andare a prendersi un rischio domani non ha senso. Paulo, Danilo, Chiesa e Chiellini sicuramente il 30 saranno con la squadra. Vediamo Ramsey che in questo momento è ancora fuori”.

STADIUM – “Il pubblico l’abbiamo sentito, ci sono stati vicini anche nei momenti di difficoltà. Poi dobbiamo essere anche noi a trascinarli”.

MERCATO – “Con i se del mercato non si va da nessuna parte. Ha già parlato Arrivabene, io ho confermato che la rosa è ottimo e con questi dobbiamo arrivare a giugno per migliorare. Abbiamo 5 mesi per farlo, stando sereni”.

RINNOVO DYBALA – “Per quanto riguarda il contratto di Dybala non ne abbiamo parlato con la società. So solo che c’è stato un incontro con il procuratore negli scorsi giorni, stanno parlando, è stata fatta un’investitura importante su Paulo”.

CRESCITA – “Mi trovo bene, perché è divertente. Sono ritornato un po’ più giovane. Non è questione di ricostruire, ho trovato giocatori giovani e completamente diverse. Settimana scorsa abbiamo lavorato bene e un pezzettino alla volta ne usciremo fuori. Già negli allenamenti si vede più fiducia nel far gol”.

KEAN – “Kean domani dovrebbe giocare e sono soddisfatto per la partita a livello caratteriale. Sono contento come degli altri per il comportamento e la voglia di migliorare”.

SCADENZE A GIUGNO – “Di scritto non c’è niente. Non condiziona assolutamente perché nessuna ha ancora preso decisioni su chi deve rimanere e andar via. In questo momento dobbiamo solo pensare al campo”.