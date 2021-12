Scamacca ‘spacca’ la Juventus | Giudizi contrastanti per l’attaccante

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio, tra i vari profili c’è anche quello di Scamacca: giudizi contrastanti

Tra i vari problemi emersi in questa prima metà di stagione, quello della mancanza di gol sembra preoccupare Massimiliano Allegri: ecco perché i bianconeri potrebbero intervenire sul mercato.

Non è un segreto che la Juventus stia cercando un bomber sul mercato, un giocatore che possa aumentare sensibilmente la pericolosità offensiva della squadra. Diversi sono i profili valutati dalla società come raccontato da Calciomercato.it: Vlahovic è il grande sogno, Icardi continua a piacere e Julian Alvarez stuzzica per le prospettive future. Tra questi, poi, rimane viva la candidatura di Gianluca Scamacca, anche se per l’attaccante del Sassuolo c’è pure l’Inter. Proprio il giovane attaccante della Nazionale sembra essere il profilo più divisivo: tifoseria spaccata su Scamacca.

Calciomercato Juventus, anche Scamacca per l’attacco | Tifoseria spaccata

Nella giornata di oggi il nome di Scamacca è costantemente nei trending topic su ‘Twitter’, il dibattito scatenato dalla sua candidatura per l’attacco della Juventus ha spaccato la tifoseria bianconera. Alcuni tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte, considerandolo il nome giusto per svoltare l’attacco di Massimiliano Allegri, altri invece non lo considerano pronto e all’altezza di una grande squadra. Di seguito alcuni dei tweet dei tifosi della Juventus sul possibile arrivo di Scamacca.

Se la juve sta intraprendendo la linea di prendere giovani con stipendi più bassi , senza fare gli errori commessi come con Ramsey , a gennaio solo 2 nomi vedo in questa ottica Rovella e Scamacca #Juventus — Serafino Madeo (@SerafinoApAcHe) December 26, 2021

Buon #Scamacca a tutti!! — Superfly Video Pierpaolo Michele Falzone (@SuperflyVideo) December 25, 2021

#Scamacca in tendenza. Ma è 1 Aprile o 26 dicembre! — romasem (@romanorde) December 26, 2021

Piuttosto che Scamacca, mi riprendo Higuain. — paolo3️⃣8️⃣FiltraOttimismo azzarelli (@il_farmacista) December 26, 2021

Lo dico, a me Scamacca non piace per niente. — Sal (@SalRgg94) December 26, 2021