Milan a caccia del colpo di qualità: ritorno di fiamma in Premier

Milan atteso protagonista del prossimo calciomercato invernale: non solo la difesa, i rossoneri potrebbero rinforzare anche la trequarti

Il Milan sarà per forza di cose uno dei protagonisti dell’imminente calciomercato invernale, con la priorità rappresentata dal sostituto dell’infortunato Kjaer. Il ‘sogno’ è Botman, ma l’olandese costa tanto, troppo per i rossoneri senza contare che il Lille non vuol privarsene nel bel mezzo della stagione e la concorrenza è agguerrita.

L’idea è quella di ripetere l’affare Tomori di un anno fa, ovvero prendere un giovane di prospettiva buono sia per il presente che, soprattutto per il futuro. Oltre a Botman piace molto anche lo svizzero Omeragic, nel mirino pure del Napoli e in passato della Roma. Alla Tv di Calciomercato.it il suo agente Francesco Di Frisco ne ha ovviamente tessuto le lodi: “Ha la velocità di Tomori e la capacità di impostare come Koulibaly, è in grado di fare la differenza anche in Serie A. Non lo paragono a i difensori top di Serie A, ma è pronto per campionati importanti”. Omeragic è stato al ‘Meazza’ in occasione di Milan-Napoli: “Siamo stati assieme, con la sosta che c’è in Svizzera ha potuto assistere al big match tra i rossoneri e gli azzurri. Milano gli piace, poi c’è Ibrahimovic che è il suo idolo. Zlatan gli ha regalato la maglia”, ha confessato Di Frisco alla CMIT TV.

Non solo la difesa, a gennaio il Milan potrebbe provare a rinforzare anche la trequarti. L’obiettivo è alzare il tasso di qualità della squadra, aumentandone la pericolosità negli ultimi venti metri. Occhio al possibile arrivo in anticipo di Adli, considerato che Kessie e Bennacer andranno in Coppa d’Africa. Mentre ‘Fichajes.net’ stamane sostiene che il Milan sia tornato a pensare in maniera concreta ad Hakim Ziyech, già cercato l’estate passata.

Calciomercato Milan, folta concorrenza per Ziyech: Chelsea disposto al prestito (ma con obbligo)

Il 28enne marocchino fatica ancora ad affermarsi nel Chelsea di Tuchel e per questo movito può meditare l’addio nella finestra ‘di riparazione’. Il club di Roman Abramovic è aperto a un prestito con, preferibilmente, annesso obbligo di riscatto. Per il Milan, che dalla sua vanta eccellenti rapporti con i londinesi come dimostrano gli affari Tomori e Giroud, l’obiettivo Ziyech non si presenta tuttavia semplice dato che ull’ex Ajax ci sono diversi grandi club europei, dal Barcellona al Borussia Dortmund.