Calciomercato, Juventus e Milan: destini incrociati tra Pogba e Kessie

A gennaio alcuni top club potrebbero fare grandi manovre, tra gli indiziati c’è anche Franck Kessie che può far gola a diverse big

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, anche se ovviamente le trattative non dormono mai. Sarà un’altra sessione particolare, condizionata dalla forte emergenza sanitaria ancora in corso che costringe inevitabilmente tutti a una spending review importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Conte ci prova subito | Colpo in casa bianconera

Ma nonostante tutto diverse big hanno necessità chiare di rinforzarsi, in Italia ma non solo. Anche i top club europei si muovono attraverso occasioni, si concentrano nella ricerca di giocatori in scadenza. Poi c’è chi come il Barcellona, perso Aguero che è stato costretto al ritiro per problemi di salute, è dovuto correre comunque ai ripari. Il colpo di gennaio sarà Ferran Torres, per cui l’accordo è stato ormai chiuso con il Manchester City per la cifra di 50 milioni più 10 di bonus. Niente da fare per la Juventus, che come vi abbiamo raccontato aveva fatto un nuovo tentativo a ottobre. In Italia invece ci sono tante situazioni spinose in riferimento ai rinnovi contrattuali. I tre big in scadenza sono ancora Brozovic, Dybala e Kessie.

Calciomercato, Pogba via dallo United: Kessie può essere l’erede

Soprattutto Franck Kessie sembra dei tre il giocatore con meno possibilità di restare nella propria squadra. L’ivoriano ha in qualche modo anche ‘conquistato’ il malumore di molti tifosi, a differenza degli altri due che invece hanno un legame molto forte con il proprio ‘popolo’. E ovviamente su di lui sono tante le voci, dal PSG all’Inter addirittura. Ma come riporta il ‘Manchester Evening News’, anche i Red Devils potrebbero farci più di un pensierino. Più di qualcuno dalle parti di ‘Old Trafford’ è rimasto piacevolmente impressionato dalla doppia prestazione dello scorso anno di Kessie contro lo United in Europa League.

L’ex centrocampista dell’Atalanta, reduce da un inizio di campionato non proprio brillantissimo ma con un’annata chiusa in bellezza e due gol a Empoli, gode di ottima stima in Premier League. Rangnick potrebbe piombarsi su di lui soprattutto in caso di addio di Paul Pogba, in scadenza di contratto anche lui. I destini di due top player del reparto potrebbero quindi incrociarsi, con la Juventus che resta a osservare interessata. Anche perché tra i papabili colpi targati Manchester ci sono anche Zakaria – suggestione anche per Juventus, Liverpool e City -, Haidara e Rudiger.